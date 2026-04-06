Στο στόχαστρο των δημοσιογράφων ο Μπενζεμά: «Βάρος για την επίθεση της Αλ Χιλάλ»

Η μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ στην Αλ Χιλάλ προκάλεσε «κρότο» στη Saudi Pro League. Ο 38χρονος σέντερ φορ ενσωματώθηκε στο ρόστερ της ομάδας του Σιμόνε Ιντζάγκι με στόχο να την οδηγήσει στην επιτυχία. Όμως, οι συνεχόμενοι τραυματισμοί στάθηκαν εμπόδιο στην προσπάθεια του Γάλλου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κριτικής.

Το Σάββατο (04/04) η Αλ Χιλάλ αναδείχθηκε ισόπαλη (2-2) με την Αλ Ταεγούν, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μπενζεμά έλειπε εξαιτίας τραυματισμού. Η απουσία του από τον αγώνα πυροδότησε εκ νέου τις αντιδράσεις του Τύπου, που δε διστάζει να ασκήσει έντονη κριτική στον Γάλλο σταρ.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής Σαουδάραβας δημοσιογράφος, Σουλτάν Αλ-Λιγιανί ανέφερε στο πρόγραμμα «Dourina Ghair» ότι ο Μπενζεμά δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τις προσδοκίες της διοίκησης της Αλ Χιλάλ. «Ο βασικός στόχος τους ήταν να φέρουν έναν φορ που μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο αγώνας κόντρα στην Αλ Ταεγούν ήταν ο έκτος αγώνας που δε συμμετέχει, όσες και οι έως τώρα εμφανίσεις του με την Αλ Χιλάλ.

«Είναι αλήθεια ότι ο Μπενζεμά έπαιξε καλά σε όσα ματς συμμετείχε, όμως αντιμετωπίζει πολλούς τραυματισμούς και δεν είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί η Αλ Χιλάλ. Είναι απίθανο να προβλέψει κανείς το μέλλον, ειδικά αν σκεφτεί τη συνεχόμενη απουσία του Μπενζεμά από τους αγώνες, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Σιμόνε Ιντζάγκι θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται και εναλλακτικές επιλογές για τη θέση του σέντερ φορ», τόνισε καταλήγοντας.

Ο Καρίμ Μπενζεμά έχει δώσει μόλις 6 αγώνες με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, σημειώνοντας 5 γκολ και 2 ασίστ. Η μεταγραφή του αποτέλεσε τη μεγαλύτερη είδηση της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, αφού η αποχώρησή του από την Αλ Ιτιχάντ θεωρήθηκε «απρόσμενη». Στο παρελθόν έχει φορέσει τα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λιόν, κατακτώντας συνολικά μία Χρυσή Μπάλα, 5 Champions League και 4 πρωταθλήματα Ισπανίας.