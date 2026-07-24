Επίδαυρος: Η βροχή διέκοψε την πρεμιέρα της «Ειρήνης» - Θερμό χειροκρότημα από το κοινό

Η κακοκαιρία που έκανε αισθητή την παρουσία της από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου έβαλε απρόβλεπτο τέλος στην πρεμιέρα της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Ήδη πριν από την έναρξη της παράστασης, η ψύχρα και τα βαριά σύννεφα πάνω από το αργολικό θέατρο είχαν προκαλέσει ανησυχία στους θεατές, οι οποίοι προσέρχονταν στον χώρο με μπουφάν, αδιάβροχα και ομπρέλες.

Με ομπρέλες και αδιάβροχα στις κερκίδες

Η βροχή άρχισε να πέφτει κατά τη διάρκεια της παράστασης, με το κοινό να προσπαθεί να προστατευτεί όπως μπορούσε. Αρκετοί θεατές χρησιμοποίησαν ακόμη και τα μαξιλαράκια από τις πέτρινες κερκίδες, προκειμένου να προφυλαχθούν από την έντονη βροχόπτωση.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το κοινό παρέμεινε για αρκετή ώρα στις θέσεις του, περιμένοντας μήπως ο καιρός βελτιωθεί και καταστεί δυνατή η συνέχιση της παράστασης.

Όταν, ωστόσο, έγινε πλέον σαφές πως η «Ειρήνη» δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί, οι θεατές αποχαιρέτησαν τους ηθοποιούς και τους συντελεστές με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους να συνεχίσουν την παράσταση κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

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Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η δεύτερη παράσταση της «Ειρήνης» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 21:00. Μέχρι στιγμής, οι διοργανωτές δεν έχουν ανακοινώσει κάποια αλλαγή σχετικά με την πραγματοποίησή της.