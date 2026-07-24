Ελλάδα Κακοκαιρία Πειραιάς

Πειραιάς: Κατέρρευσε σκαλωσιά στη μέση του δρόμου από τη σφοδρή καταιγίδα

Εξαιτίας του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στη Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

πηγή: Facebook
πηγή: Facebook
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) στον Πειραιά, όταν σκαλωσιά που είχε στηθεί σε πολυκατοικία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η πτώση της σκαλωσιάς προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Εξαιτίας του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στη Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

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