Επικίνδυνη οδήγηση στη Βουλιαγμένης: 55χρονος έτρεχε με 180 χλμ/ώρα

Σοβαρό περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας καταγράφηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τις βραδινές ώρες της 1ης Δεκεμβρίου, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν 55χρονο οδηγό δικύκλου να κινείται με 179 χλμ/ώρα σε τμήμα όπου το όριο δεν ξεπερνά τα 70 χλμ/ώρα.

Η μέτρηση έγινε μέσω ειδικής συσκευής radar και το αποτέλεσμα άφησε τους αστυνομικούς έκπληκτους, αφού η υπέρβαση αγγίζει τα 109 χιλιόμετρα, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Τροχαίας, τέτοιες συμπεριφορές χαρακτηρίζονται απόλυτα αντικοινωνικές και αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες σφοδρών συγκρούσεων, ειδικά τις νυχτερινές ώρες όπου η ορατότητα μειώνεται. Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι αυξημένοι έλεγχοι συνεχίζονται και ότι η ανοχή σε φαινόμενα ακραίας ταχύτητας είναι πλέον μηδενική.