Λόφος Στρέφη: Βίντεο ντοκουμέντο με την επίθεση σε ΟΠΚΕ - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Επίθεση σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) στα Εξάρχεια.

Το περιστατικό έγινε δίπλα στο γηπεδάκι στον λόφο του Στρέφη όπου υπάρχει σταθερά παρουσία αστυνομικών της ΟΠΚΕ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, μια μικρή ομάδα ατόμων εκτόξευσε μολότοφ προς το μέρος των δυνάμεων της ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα να «αρπάξει» φωτιά το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Το σημείο είναι περιφραγμένο και δεν επιτρέπεται πρόσβαση στους πολίτες.