Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν στην Ουάσιγκτον

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, έφθασε χθες το βράδυ (18/7) στην Ουάσιγκτον για επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία τόσο για τον Λίβανο όσο και για τη Μέση Ανατολή. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών εξελίξεων και αυξημένων διπλωματικών πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Βηρυτού και Ουάσιγκτον, καθώς και τον συντονισμό των δύο πλευρών σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομικής συνεργασίας και περιφερειακής σταθερότητας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Λιβανέζος Πρόεδρος θα έχει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις διμερείς σχέσεις, στην υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς τον Λίβανο, στην κατάσταση ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ, καθώς και στις γενικότερες εξελίξεις που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τη Δευτέρα ο Ζοζέφ Αούν θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου αναμένεται να συζητηθούν η συνέχιση της αμερικανικής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς τον Λίβανο, η ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων, η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα, καθώς και η σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στους κρατικούς θεσμούς και στις ένοπλες δυνάμεις.

Συνάντηση την Τρίτη με τον Τραμπ

Η κορύφωση της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, όταν ο Πρόεδρος του Λιβάνου θα γίνει δεκτός στον Λευκό Οίκο από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις, στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στις περιφερειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μέση Ανατολή, καθώς και στις εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου.

Η επίσκεψη του Ζοζέφ Αούν στην Ουάσιγκτον θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη επαφή του με την αμερικανική πολιτική ηγεσία σε αυτό το επίπεδο και αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες για το επόμενο διάστημα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε διαρκή αναδιαμόρφωση.