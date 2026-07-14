Επιστρέφει στη διεύθυνση της «Αυγής» ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης

Η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την επαναφορά του δημοσιογράφου Σπύρου Σουρμελίδη στη θέση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή» και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr.

Η απόφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, εντάσσεται στον σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιογραφικής παρουσίας των δύο Μέσων, με έμφαση στην αξιοπιστία και την ποιοτική ενημέρωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει την επαναφορά του δημοσιογράφου Σπύρου Σουρμελίδη στη θέση του διευθυντή της εφημερίδας ΑΥΓΗ και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr.

Ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στη διεύθυνση των μέσων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιογραφικής τους παρουσίας, της αξιοπιστίας και της ποιοτικής ενημέρωσης, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον δημόσιο διάλογο και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

Ο Σπύρος Σουρμελίδης, καλείται να συμβάλει καθοριστικά στη νέα πορεία της ΑΥΓΗΣ και του avgi.gr, με προσήλωση στις αρχές της έγκυρης, αξιόπιστης και πολυφωνικής ενημέρωσης.

Η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε. του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.»