«Επιστρέφουμε στον μεσαίωνα»: Σάλος στις ΗΠΑ από τη νέα... πολιτική για εμβόλια και αυτισμό

Η κεντρική υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, μετά την αιφνίδια αλλαγή της επίσημης διατύπωσης στη σελίδα της για τη σχέση εμβολίων και αυτισμού. Στην ανανεωμένη έκδοση του ιστοτόπου, τα CDC κάνουν πλέον λόγο για «ισχυρισμό που δεν βασίζεται σε στοιχεία» όταν αναφέρονται στη μέχρι πρότινος κατηγορηματική θέση ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο πιθανής σύνδεσης.

Μέχρι και προχθές, Τετάρτη (19/11), η υπηρεσία τόνιζε ότι πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει πως δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα στον εμβολιασμό και την εμφάνιση διαταραχών του φάσματος του αυτισμού – θέση που εξακολουθούν να υποστηρίζουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και κορυφαίοι επιστημονικοί φορείς.

Μετά την επικαιροποίηση, όμως, το κείμενο αναφέρει ότι η προηγούμενη διάψευση «δεν βασιζόταν σε αποδεικτικά στοιχεία» και ότι έχουν «αγνοηθεί» μελέτες που υποστηρίζουν πιθανή σχέση εμβολίων και αυτισμού, υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τη ρητορική του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, γνωστού για τις αντιεμβολιαστικές του θέσεις.

Στα αριστερά τι αναφέρει πλέον το CDC και στα δεξιά τι έγραφε μέχρι τις 19 Νοεμβρίου

«Μεγάλη ανησυχία» στον κόσμο της επιστήμης

Η μεταστροφή αυτή χαρακτηρίζεται ως «τρομακτικά ανησυχητική» από ειδικούς. Η καθηγήτρια Χέλεν Τέιγκερ-Φλάσμπεργκ, ειδική στον αυτισμό στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, προειδοποίησε ότι τέτοιου τύπου μηνύματα υπονομεύουν την επιστήμη, ενισχύουν αβάσιμους φόβους γονέων και κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε μείωση των εμβολιασμών και αναζωπύρωση σοβαρών παιδικών ασθενειών, όπως η ιλαρά. «Έχω την εντύπωση πως επιστρέφουμε στον μεσαίωνα (...) υπονομεύουμε την επιστήμη» εξαιτίας «πολιτικών συμφερόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το AFP. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή από τα συνδικάτα των εργαζομένων στα CDC, στο εσωτερικό της υπηρεσίας επικρατεί «μεγάλη ανησυχία» και οργή.

Την ίδια ώρα, ο ιστότοπος των CDC διατηρεί –κατόπιν απαίτησης του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή και γιατρού Μπιλ Κάσιντι– την επικεφαλίδα «Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό», δημιουργώντας επιπλέον σύγχυση στο κοινό. Ο Κάσιντι επανέλαβε ότι κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι «ψευδής και ανεύθυνος», υπογραμμίζοντας πως δεκαετίες ερευνών δεν έχουν αναδείξει αιτιώδη σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό.

Φωτ.: Reuters

Βασίζονται σε μία μελέτη του 1998 που έχει αποδομηθεί

Ιατρικοί σύλλογοι υπενθυμίζουν ότι η θεωρία που συνέδεσε το εμβόλιο MMR (ιλαράς–παρωτίτιδας–ερυθράς) με τον αυτισμό ξεκίνησε από μια μελέτη του 1998, η οποία έκτοτε έχει αποσυρθεί και αποδομηθεί πλήρως, ενώ πάνω από 40 μεγάλες μελέτες, σε εκατομμύρια άτομα, δεν έχουν εντοπίσει συσχέτιση.

Παρά τα δεδομένα αυτά, ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ προωθεί εκτεταμένες αλλαγές στην πολιτική εμβολιασμού, περιορισμό της πρόσβασης σε ορισμένα εμβόλια και «επανεξέταση» των αιτίων της «επιδημίας αυτισμού», εξέλιξη που, σύμφωνα με ειδικούς, εντείνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.