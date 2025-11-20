Τα γυρίζουν στις ΗΠΑ: «Οι ισχυρισμοί ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό δεν βασίζονται σε έρευνες»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η αλλαγή που εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/11) στον επίσημο ιστότοπο των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στα παιδικά εμβόλια και τον αυτισμό.

Μέχρι πρόσφατα, η υπηρεσία ανέφερε ξεκάθαρα ότι «πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει πως δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στους εμβολιασμούς και τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού». Ωστόσο, η νέα διατύπωση που αναρτήθηκε, σημειώνει πλέον ότι ο ισχυρισμός «τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό» «δεν βασίζεται σε στοιχεία, επειδή οι διαθέσιμες μελέτες δεν έχουν αποκλείσει πλήρως αυτή την πιθανότητα». Στην ίδια σελίδα προστίθεται ότι ορισμένες σχετικές έρευνες έχουν «αγνοηθεί» από τις υγειονομικές αρχές.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters, παρότι η επικεφαλίδα της ενότητας εξακολουθεί να γράφει «Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό», το CDC υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη φράση διατηρήθηκε έπειτα από συνεννόηση με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μπιλ Κάσιντι, πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας.

Δάκτυλος Κένεντι;

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο που το ζήτημα έχει πολιτικοποιηθεί έντονα. Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τη σκεπτικιστική στάση του απέναντι στα εμβόλια, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι υπάρχει πιθανή σύνδεση μεταξύ εμβολιασμών και αυτισμού — θέση που μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώνεται από την επιστημονική κοινότητα. Παρόμοιες αναφορές έχει κάνει στο παρελθόν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η αλλαγή στον ιστότοπο χαιρετίστηκε άμεσα από την αντιεμβολιαστική οργάνωση Children’s Health Defense, η οποία σε ανάρτησή της ανέφερε ότι «τα CDC αρχίζουν να παραδέχονται την αλήθεια» για το θέμα. Η οργάνωση, με πρώην επικεφαλής τον Κένεντι, έχει μακρά ιστορία υποστήριξης θεωριών που απορρίπτονται από το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας.

Κίνδυνος για διασπορά fake news

Επιστήμονες υπογραμμίζουν ωστόσο ότι οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες έρευνες -πολλές εκ των οποίων μεγάλης κλίμακας- δεν έχουν βρει συσχέτιση ανάμεσα στα εμβόλια και την εμφάνιση αυτισμού. Αναφέρουν επίσης ότι ορισμένες διατυπώσεις που αφήνουν «παράθυρα αμφιβολίας» ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση παραπληροφόρησης.

Το CDC, προς το παρόν, δεν έχει δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη αλλαγή ούτε έχει διευκρινίσει αν αναμένονται νέες επικαιροποιήσεις στο επιστημονικό υλικό της υπηρεσίας.