Μελέτη αποδομεί τους ισχυρισμούς Τραμπ για την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη και τον αυτισμό

Δεν φαίνεται, με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα, να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της εμφάνισης διαταραχών αυτιστικού φάσματος στα παιδιά, σύμφωνα με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μεγάλη έρευνα στη βρετανική επιστημονική επιθεώρηση BMJ.



«Τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαληθεύουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκθεσης των εμβρύων στην παρακεταμόλη και εμφάνισης αυτισμού ή διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στην παιδική ηλικία», κατέληξε η έρευνα.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της παρακεταμόλης και του αυτισμού. Τον Σεπτέμβριο μάλιστα ζήτησε από τις έγκυες να μην κάνουν χρήση παρακεταμόλης.

Η επιστημονική κοινότητα απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η ιατρική συναίνεση δεν υποστηρίζει αυτή τη σύνδεση και τονίζοντας ότι η παρακεταμόλη είναι αντιθέτως το παυσίπονο που θα πρέπει να προτιμούν οι έγκυες αντί για την ασπιρίνη ή την ιβουπροφαίνη, καθώς αυτές έχει αποδειχθεί ότι ενέχουν κινδύνους για το έμβρυο.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επέμεινε, αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η χρήση παρακεταμόλης συνδέεται με τον αυτισμό.

Κάποιες μελέτες έχουν υποδείξει ότι ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού ή ΔΕΠΥ. Ωστόσο η ποιότητά τους είναι «χαμηλή» ή «εξαιρετικά χαμηλή», σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης της BMJ και τις περισσότερες φορές δεν έλαβαν αρκετές προφυλάξεις για να αποκλείσουν τον ρόλο άλλων παραγόντων, όπως γενετική προδιάθεση ή προβλήματα υγείας της μητέρας.



Αυτές οι επικρίσεις επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε μια μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2025 στο περιοδικό Environmental Health και την οποία επικαλείται τακτικά η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτή υποστήριξε ότι η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη ενδέχεται να συνδέεται με την εμφάνιση αυτισμού, χωρίς ωστόσο να αποδείξει τον συσχετισμό αυτό.



