Επιστροφή στα θρανία: 5 εύκολες ιδέες για υγιεινά σάντουιτς με υλικά που ξετρελαίνουν τα παιδιά

Κάποτε στο σχολείο τρώγαμε και πίναμε ό,τι είχε το κυλικείο, ο φούρνος της γειτονιάς ή το ψιλικατζίδικο. Τυρόπιτα, πίτσα, λουκουμάς, κρουασάν, χυμός και σοκολατούχο ήταν οι πιο συνηθισμένες μας επιλογές, με το κουλούρι Θεσσαλονίκης να είναι ό,τι πιο ελαφρύ και υγιεινό μπορούσε κανείς να διαλέξει. Το ταπεράκι από το σπίτι ήταν σπάνιο έως ανύπαρκτο concept για πολλές δεκαετίες, κι ακόμη κι όταν υπήρχε ήταν τις περισσότερες φορές άξιο σχολιασμού με καλή και κακή έννοια.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει άπειρα πράγματα σε ό,τι αφορά το φαγητό των παιδιών στο σχολείο. Το γεγονός ότι τα κυλικεία πουλάνε πλέον πιο υγιεινά προϊόντα, από τυποποιημένα με χαμηλά λιπαρά και ζάχαρη μέχρι φρέσκες σαλάτες και φρούτα εποχής έχει αλλάξει εν πολλοίς τον τρόπο που τρέφονται τα παιδιά κάθε ηλικίας.

Επειδή όμως όλα ξεκινούν από το σπίτι, αυτό που στην πραγματικότητα έχει βελτιώσει τις διατροφικές συνήθειες είναι η δυναμική παρουσία του lunchbox στην καθημερινότητα των μαθητών.

Διαβάστε αναλυτικά πώς συνδυάζονται λιχουδιές με τα θρεπτικά υλικά και δείτε τρεις απολαυστικές συνταγές που θα δώσουν στα μικρά σας την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται στο μάθημα αλλά και στο παιχνίδι.