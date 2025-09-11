Αλτσχάιμερ: Νέα πρωτεΐνη-ασπίδα του εγκεφάλου ανοίγει τον δρόμο για την αντιμετώπιση του

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για την ιατρική, αλλά μία νέα μελέτη από ερευνητές στο St. Jude Children’s Research Hospital δίνει ελπίδα σε δεκάδες χιλιάδες ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Οι επιστήμονες εντόπισαν ότι μια πρωτεΐνη, γνωστή ως midkine, μπορεί να λειτουργήσει ως «ασπίδα» για τον εγκέφαλο, εμποδίζοντας τη δημιουργία βλαβερών συσσωματωμάτων που επιφέρουν απώλεια μνήμης και γνωστική έκπτωση.

Η μάχη με τις τοξικές συσσωματώσεις στον εγκέφαλο

Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Structural & Molecular Biology αναφέρεται ότι η midkine παρεμβαίνει στον σχηματισμό συσσωματωμάτων αμυλοειδούς και προσφέρει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη μελέτη της ασθένειας. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη είναι γνωστή εδώ και χρόνια για τον ρόλο της στην ανάπτυξη και την αναγέννηση των κυττάρων, ενώ έχει μελετηθεί και σε περιπτώσεις καρκίνου όπου εντοπίζεται σε υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, η σχέση της με το Αλτσχάιμερ παρέμενε ασαφής. Οπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η ερευνητική ομάδα αξιοποίησε προηγμένες μεθόδους, όπως ηλεκτρονική μικροσκοπία και φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού, για να αποδείξει ότι η midkine δεν συνδέεται απλώς με το β-αμυλοειδές, αλλά το μπλοκάρει ενεργά, σταματώντας τα στάδια ανάπτυξης των συσσωματωμάτων που θεωρούνται καταστροφικά για τους νευρώνες.

Πώς η midkine απέδειξε τον προστατευτικό της ρόλο

Για να επιβεβαιωθεί η δράση της πρωτεΐνης, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές χρωστικές που παράγουν φως όταν εντοπίζουν β-αμυλοειδές. Όταν προστέθηκε η midkine, το σήμα μειώθηκε αισθητά, δείχνοντας ότι οι τοξικές συσσωματώσεις περιορίζονταν. Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα προήλθε από πειράματα σε ποντίκια με γενετική προδιάθεση για Αλτσχάιμερ: όσα στερούνταν το γονίδιο της midkine εμφάνισαν πολύ μεγαλύτερο αριθμό συσσωματωμάτων στον εγκέφαλο, αποδεικνύοντας ότι η πρωτεΐνη δρα προστατευτικά και σε ζωντανούς οργανισμούς.

Ένα νέο κεφάλαιο στη θεραπεία της Αλτσχάιμερ

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση της έρευνας για νέες θεραπείες. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα φάρμακα στοχεύουν στην απομάκρυνση του β-αμυλοειδούς αφού έχει ήδη σχηματιστεί. Η midkine προσφέρει τη δυνατότητα μιας προληπτικής στρατηγικής: να αποφευχθεί ο σχηματισμός. Οι επιστήμονες ήδη εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν συνθετικά μόρια που θα μιμούνται τη δράση της ή ακόμη και να ενισχυθούν τα φυσικά επίπεδά της στον εγκέφαλο με ασφάλεια.

Αν επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή midkine χωρίς παρενέργειες, τότε θα μπορούσε να καθυστερήσει η έναρξη της νόσου ή να μειωθεί η σοβαρότητά της. Η προοπτική αυτή δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη πάθηση, αλλά ίσως και άλλες όπου το β-αμυλοειδές ή παρόμοιοι μηχανισμοί εμπλέκονται στην καταστροφή των κυττάρων.