Η ποδηλασία «ασπίδα» για τη μνήμη - Τι δείχνει νέα έρευνα

Το ποδήλατο δεν είναι απλώς ένας φιλικός προς το περιβάλλον και οικονομικός τρόπος μετακίνησης, αλλά μπορεί να αποτελέσει και «ασπίδα» για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Νέα μελέτη σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους από τη Βρετανία δείχνει ότι όσοι επιλέγουν το ποδήλατο στις καθημερινές τους διαδρομές έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια ή νόσο Αλτσχάιμερ σε σχέση με όσους χρησιμοποιούν κυρίως αυτοκίνητο, λεωφορείο ή τρένο. Συγκεκριμένα, η ποδηλασία συνδέθηκε με 19% μικρότερο κίνδυνο για κάθε μορφή άνοιας και με 22% μικρότερο κίνδυνο για Αλτσχάιμερ, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της άσκησης ως ισχυρού παράγοντα προστασίας.

Περισσότερη άσκηση, καλύτερη γνωστική υγεία

Όπως διαβάζουμε στο CNN, η σωματική δραστηριότητα εδώ και δεκαετίες έχει συνδεθεί με καλύτερη γνωστική υγεία. Μάλιστα, η Επιτροπή του Lancet το 2024 κατέταξε την άσκηση στις βασικές αιτίες που μπορούν να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν σχεδόν το μισό των περιστατικών άνοιας παγκοσμίως. Με περισσότερους από 55 εκατομμύρια ανθρώπους να νοσούν σήμερα και με τον αριθμό να αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2050, η σημασία της πρόληψης είναι τεράστια. Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες μέχρι σήμερα είχαν εξετάσει ειδικά τον ρόλο της μετακίνησης με ποδήλατο σε σχέση με τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο JAMA Network Open περιοδικό βασίστηκε σε στοιχεία της UK Biobank, που παρακολουθεί την υγεία 500.000 Βρετανών. Οι συμμετέχοντες, μέσης ηλικίας 56 ετών, ανέφεραν τον τρόπο μετακίνησης που προτιμούσαν για τις καθημερινές τους διαδρομές: αδρανείς τρόποι (αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρένο), περπάτημα, συνδυασμό περπατήματος και άλλων μέσων ή ποδηλασία. Σε διάστημα άνω της δεκαετίας, καταγράφηκαν περισσότερα από 8.800 περιστατικά άνοιας και σχεδόν 4.000 Αλτσχάιμερ. Το περπάτημα συσχετίστηκε με ελαφρώς μειωμένο κίνδυνο άνοιας, αλλά με αυξημένο κίνδυνο για Αλτσχάιμερ, γεγονός που οι ειδικοί αποδίδουν πιθανόν σε προϋπάρχοντα προβλήματα ισορροπίας ή κινητικότητας.

Γονίδια και προστασία από την άνοια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση των γονιδίων. Το ισχυρότερο γενετικό «ρίσκο» για Αλτσχάιμερ είναι το γονίδιο APOE ε4. Στη μελέτη, όσοι δεν έφεραν αυτή την παραλλαγή και ποδηλατούσαν είχαν έως 26% μικρότερο κίνδυνο άνοιας, ενώ ακόμα και οι φορείς του γονιδίου εμφάνιζαν προστασία γύρω στο 12%. Παράλληλα, η ποδηλασία συνδέθηκε με μεγαλύτερο όγκο στον ιππόκαμπο, την περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται με τους μηχανισμούς της μνήμης και της μάθησης.

Φυσικά, η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν μπορεί να αποδείξει με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ποδήλατο αποτρέπει την άνοια. Όπως τονίζουν νευρολόγοι, οι άνθρωποι που κάνουν ποδήλατο συστηματικά είναι συνήθως πιο υγιείς συνολικά: ασκούνται περισσότερο, καπνίζουν λιγότερο, έχουν χαμηλότερο βάρος και λιγότερα χρόνια νοσήματα. Ωστόσο, ο συνδυασμός καρδιοαναπνευστικής άσκησης, αυξημένης ροής αίματος στον εγκέφαλο και ενεργοποίησης νευρωνικών κυκλωμάτων φαίνεται να δημιουργεί μια πραγματική «γυμναστική για τον εγκέφαλο»

Η σημασία της καθημερινής κίνησης.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν όσους θέλουν να ξεκινήσουν να συμβουλευτούν πρώτα τον γιατρό τους, ειδικά αν δεν είναι συνηθισμένοι στη φυσική δραστηριότητα. Η έναρξη με μικρές, ασφαλείς διαδρομές σε ποδηλατόδρομους και η χρήση κράνους και ανακλαστικών εξαρτημάτων θεωρούνται απαραίτητα. Ακόμη και η στατική ποδηλασία στο σπίτι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για όσους ανησυχούν για την ασφάλεια στον δρόμο.

Το ίδιο ισχύει και για το περπάτημα: για να είναι αποτελεσματικό, χρειάζεται ρυθμός και διάρκεια. Μια γρήγορη βόλτα 30 λεπτών την ημέρα, σε σημείο που να δυσκολεύει την ομιλία, θεωρείται ιδανική. Οι διεθνείς συστάσεις προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας άσκησης την εβδομάδα. Όποιον τρόπο εκγύμνασης και να επιλέξει κανείς, το μήνυμα είναι σαφές: η κίνηση μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη «θεραπεία» πρόληψης για το μυαλό.