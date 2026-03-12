Επίθεση Καντονά σε Τραμπ: «Αν θέλει πόλεμο, να είναι ο πρώτος στην πρώτη γραμμή»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Ερίκ Καντονά, εξαπέλυσε έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή.

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε καλεσμένος στο Canal+ και σχολίασε τις αποφάσεις των πολιτικών ηγετών, αλλά και τις τις επιπτώσεις του πολέμου προς τους αθώους ανθρώπους γυναίκες, άνδρες και παιδιά.

Ο 59χρονος γνωστός για τις ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις δεν δίστασε να κάνει την δική του πρόταση. «Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω έναν νόμο που να ορίζει ότι αν ένας πρόεδρος αποφασίσει να πάει σε πόλεμο, θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα σταλεί στην πρώτη γραμμή».

“I would love to create a law that says if a president decides to go to war, they should be the first one sent to the front line.”



The legend Eric Cantona showing once again why voices like his matter these days.

Ο Καντονά στάθηκε επίσης στο γεγονός πως τα θύματα δεν είναι στρατιώτες, αλλά άμαχοι και παιδιά. «Όταν είσαι ο καταπιεστής στέλνεις νέους 18 ετών από τη χώρα σου, όμως στην άλλη πλευρά μπορεί να είναι παιδιά τριών ή έντεκα ετών. Αν οι ηγέτες έπρεπε να πάνε οι ίδιοι στον πόλεμο, θα υπήρχαν πολύ λιγότεροι».

Πάντως, ο ίδιος δήλωσε ότι κανένα από τα παιδιά του δε θα συμμετείχε σε πόλεμο.