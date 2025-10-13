Επίθεση σε έγκυο με πιρούνι: Στη φυλακή ο 43χρονος Γεωργιανός

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 43χρονος άνδρας από την Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε σοβαρά την έγκυο σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος δεν απάντησε ούτε στην ανακρίτρια ούτε στον εισαγγελέα στις ερωτήσεις τους για τη βίαιη επίθεση.

Από την υπεράσπιση ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

«Ακρως επικίνδυνος, μόνιμα μεθυσμένος»

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την άγρια επίθεση του Γεωργιανού σε βάρους της 39χρονης συντρόφου του με ένα πιρούνι μέσα στο σπίτι του. Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος διώκεται ποινικά για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας - οπλοχρησίας.

Ο 43χρονος άνδρας που κακοποιούσε βάναυσα τη σύντροφό του, μέσα σε 13 χρόνια είχε συλληφθεί 12 φορές. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ότι ο 43χρονος είχε παραβατική συμπεριφορά, ενώ ήταν μόνιμα μεθυσμένος.

Σημειώνεται ότι σε βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα τo Mega, φαίνεται ο 43χρονος να πίνει μπύρες σε ένα πεζοδρόμιο λίγο πριν επιτεθεί στη σύντροφό του.

«Τον έχει μαζέψει το 100 από εδώ πέρα με χειροπέδες πάνω από 40 φορές και μόλις τον πήγαιναν μέσα, μετά από μία ώρα τον βγάζανε. Ήταν συνέχεια σουρωμένος και έκανε σπινιαρίσματα και κινδυνεύαμε άπαντες στη γειτονιά. Τι να σας πω, ότι πήρε σβάρνα την πινακίδα πρόπερσι, ήταν πιωμένος και είχε σπάσει το 100 εδώ πέρα πριν από 3 – 4 χρόνια, είχε σπάσει τον ουρανό, έσπασε τα παρμπρίζ και 6 άτομα του βάλανε χειροπέδες στις 11.20 και 4.30 τον είχανε βγάλει. Υπάρχει νόμος; Υπάρχει κράτος; Υπάρχει Αστυνομία; Τι υπάρχει;», είπε και συμπλήρωσε: «Η γυναίκα του έφυγε, δεν ξέρω πού έχει πάει, ήταν μια πολύ σωστή κυρία με την κόρη του. Εξαιρετική κυρία. Αυτός, και από το σπίτι που έφυγε, τα ξήλωσε όλα, δεν άφησε τίποτα μέσα, δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει ο άνθρωπος αυτός, ξήλωσε λεκάνες. Καθότανε στο πεζοδρόμιο εδώ πιο κάτω σε ένα μίνι μάρκετ και έπινε μέχρι αργά τη νύχτα μπίρες. Και σηκωνότανε και πήγαινε πότε από εδώ και πότε από εκεί. Επικίνδυνος, άκρως επικίνδυνος. Περπάταγε εδώ στον δρόμο και οι γυναίκες τον τρέμανε».

Σοκ είχαν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια που έκανε ο ίδιος τόσο στην πρώτη του σύζυγο, όσο και στην κόρη του, η οποία πλέον βρίσκεται στην πατρίδα της την Γεωργία, μακριά από τον κακοποιητικό πατέρα της.