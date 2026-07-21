Εποχή Άντι Μπέρναμ στη Ντάουνινγκ Στριτ - Οι πρώτες κινήσεις του ως πρωθυπουργός της Βρετανίας

Με μήνυμα πολιτικής αναγέννησης και υπόσχεση για μια νέα αρχή, ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε τα ηνία της Βρετανίας, δηλώνοντας πως η άφιξή του στη Ντάουνινγκ Στριτ σηματοδοτεί την επιστροφή της «ελπίδας» στη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, που διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ μετά την εσωτερική ανατροπή στους κόλπους των Εργατικών, αναγνώρισε πως μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην πολιτική, δεσμευόμενος ότι η κυβέρνησή του θα «κάνει περισσότερα» για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των θεσμών και να φέρει απτές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στην πρώτη του ομιλία έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με παρεμβάσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν μειώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας και στα κόμιστρα των λεωφορείων.

«Ξέρω ότι οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από την πολιτική. Σας ακούμε και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Θα το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο νέος πρωθυπουργός υπογράμμισε πως στόχος του είναι να δημιουργηθεί «ένα νέο εθνικό αίσθημα ενότητας και κοινού σκοπού», ώστε «η στιγμή αυτή να γίνει η αρχή μιας περιόδου κατά την οποία η Βρετανία θα αρχίσει ξανά να πιστεύει στον εαυτό της».

Αλλαγές στο υπουργείο Οικονομικών - Η επιλογή της σταθερότητας

Σε μια από τις πρώτες και πιο πολυσυζητημένες αποφάσεις του, ο Άντι Μπέρναμ τοποθέτησε τον Τζον Χίλι στη θέση του υπουργού Οικονομικών, επιλέγοντας ένα πρόσωπο με εμπειρία και φήμη δημοσιονομικής σύνεσης.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας θεωρείται επιλογή συμβιβασμού, καθώς τα ονόματα του Εντ Μίλιμπαντ και της Σαμπάνα Μαχμούντ είχαν προηγουμένως βρεθεί στο επίκεντρο των σεναρίων για τη θέση.

Ο Μίλιμπαντ αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η Μαχμούντ παραμένει στο υπουργείο Εσωτερικών. Ο Χίλι καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στις δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης για μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030.

Reuters

Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση – Η δύσκολη αποστολή της κοινωνικής μεταρρύθμισης

Μετά την απομάκρυνση κορυφαίων συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, μεταξύ αυτών της πρώην υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και του Ντέιβιντ Λάμι, ο Μπέρναμ ολοκλήρωσε τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Η στενή του συνεργάτιδα Λουίζ Χέι αναλαμβάνει υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και πρώτη γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, ενώ η Γιβέτ Κούπερ μετακινείται στο υπουργείο Υγείας με αποστολή τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας. Η Άντζελα Ρέινερ επιστρέφει στη θέση της υπουργού Στέγασης.

Ανησυχία στις αγορές για το ενδεχόμενο μεγαλύτερου δανεισμού

Οι δηλώσεις Μπέρναμ για πιθανή αξιοποίηση «κάθε ευελιξίας» στους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες προκάλεσαν νευρικότητα στις αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις προοπτικές αύξησης του δημόσιου χρέους.

Ο ίδιος πάντως επιχείρησε να καθησυχάσει, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να αναλάβει δημοσιονομικά ρίσκα.

«Έχω πάντα ακολουθήσει μια πολύ συνετή προσέγγιση στην οικονομία και αυτό θα συνεχίσω να κάνω», τόνισε.

Ρήξη με το παρελθόν και σχέδιο αλλαγής 40 ετών

Ο Μπέρναμ παρουσίασε την κυβέρνησή του ως μια «τομή» στην πολιτική ιστορία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται ένα νέο οικονομικό και πολιτικό μοντέλο.

Κατηγόρησε τις επιλογές της δεκαετίας του 1980, κατά την περίοδο της Μάργκαρετ Θάτσερ, για συγκέντρωση της πολιτικής εξουσίας, ιδιωτικοποίηση της οικονομικής ισχύος και αποβιομηχάνιση μεγάλων περιοχών της χώρας.

«Πολλές κοινότητες αισθάνονται ακόμη ότι βρίσκονται σε παρακμή και ότι δεν έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την κατάσταση. Αυτό θα αλλάξουμε», ανέφερε.

Ο νέος πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να μεταφέρει περισσότερες αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος στις τοπικές κοινωνίες, με στόχο μια πιο αποκεντρωμένη και συνεργατική διακυβέρνηση.

Οι πρώτες επαφές με Τραμπ, Ζελένσκι και φον ντερ Λάιεν

Στην πρώτη του διεθνή επικοινωνία ως πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο προσκάλεσε στο Μάντσεστερ για τη σύνοδο κορυφής των G20 την επόμενη χρονιά.

Ο Τραμπ ανέφερε αργότερα ότι είχε «μια πολύ καλή συζήτηση» με τον Βρετανό πρωθυπουργό, με επίκεντρο το Ιράν, τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ-Βρετανίας και το εμπόριο.

Ο Μπέρναμ επικοινώνησε επίσης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I was happy to speak with Andy Burnham @andyburnham and congratulate him on taking office as Prime Minister of the United Kingdom. I truly appreciate that the support for Ukraine and our people will remain steadfast. Thank you for your warm words of respect for the Ukrainian… pic.twitter.com/6sJ9ErbpPF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2026

Η πρώτη μεγάλη υπόσχεση και το τελευταίο μήνυμα Στάρμερ

Στην πρώτη του εντολή ως πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει εκστρατεία για την εξάλειψη της αστεγίας, μετά από επίσκεψή του σε άστεγους στο κέντρο του Λονδίνου.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών φορολογικών ελαφρύνσεων για τα χαμηλότερα εισοδήματα, μέσω αύξησης του αφορολόγητου ορίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει την επαναφορά του ανώτατου συντελεστή φόρου 50%.

Παράλληλα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αποχωρώντας από τη Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε πως «η δουλειά μου ολοκληρώθηκε» όσον αφορά την ανασυγκρότηση του Εργατικού Κόμματος.

Παράλληλα, άφησε μια προειδοποίηση για τις διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, σημειώνοντας πως «οι αντίπαλοί μας δεν θα σταματήσουν μπροστά σε τίποτα για να μας διχάσουν».

Ο Στάρμερ αποχώρησε δηλώνοντας υπερήφανος για όσα πέτυχε, αφήνοντας χειρόγραφες σημειώσεις στο προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ.