Θετικός στη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα ο Άντι Μπέρναμ - Τι είπε στην ΚΟ ο Μητσοτάκης

Για όποιον ελπίζει ότι η Βρετανία θα επιστρέψει μια μέρα τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ο διορισμός του Άντι Μπέρναμ αναζωπυρώνει τις ελπίδες.

Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαχρονικός υποστηρικτής της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα τα οποία κοσμούσαν τον αρχαίο ναό στον λόφο της Ακρόπολης και εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο.

«Στείλτε τα πίσω, χωρίς όρους», είχε γράψει ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2023. «Και ας χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τη Βρετανία σε όλο τον κόσμο», είχε πει.

Send them back, no strings. And let’s use culture to change how Britain is seen around the world. 👍🏻 https://t.co/uCSST2BK05 — Andy Burnham (@andyburnham) February 17, 2023

Ο διορισμός του Μπέρναμ έχει προκαλέσει κάποιον ενθουσιασμό, με αυτόν να μεταφέρεται και εντός της Βουλής, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην ΚΟ αναφέρθηκε στη θετική στάση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι θα του θέσει το ζήτημα για συζήτηση αμέσως όταν θα τον συναντήσει. Ειδικότερα, τόνισε: «Έχω δει ότι ο καινούργιος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου στο παρελθόν έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, να δούμε πόσο συνεπής είναι, αν θα τηρήσει αυτή τη δέσμευσή του. Πάντως, να ξέρετε ότι σκοπεύω να του το θέσω αμέσως με το που θα τον συναντήσω».

Τι μπορεί να κάνει ο Μπέρναμ για την επιστροφή των Γλυπτών

Το πόσα μπορεί να κάνει ο κ. Μπέρναμ για την επιστροφή των Μαρμάρων παραμένει ασαφές. Οι προηγούμενες βρετανικές κυβερνήσεις έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι το ζήτημα αφορά το Βρετανικό Μουσείο και όχι τους νομοθέτες, ενώ οι μυστικές συνομιλίες μεταξύ του μουσείου και του πρωθυπουργού για μια συμφωνία επιστροφής των τεχνουργημάτων έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Το Βρετανικό Μουσείο έχει προσφερθεί να επιστρέψει ένα μέρος των αρχαιοτήτων με τη μορφή δανεισμού, ενώ η εληνική κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα δεχτεί μια συμφωνία μόνο όταν επιστραφεί μόνιμα ολόκληρη η συλλογή του μουσείου.

Ο κ. Μπέρναμ θα μπορούσε επίσης να αλλάξει απόψεις. Ως φοιτητής, ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε ζητήσει την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα, αλλά όταν ανέλαβε την εξουσία, επέμεινε να παραμείνουν στη Βρετανία.