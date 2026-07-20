Ο Άντι Μπέρναμ σχηματίζει τη νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο νέος πρωθυπουργός τουΗνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, προχωρά στον σχηματισμό της κυβέρνησής του, ανακοινώνοντας σταδιακά τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο υπουργικό συμβούλιο. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου υπουργοί και βουλευτές προσέρχονται για να ενημερωθούν για τους νέους τους ρόλους.

Στις σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του Τζον Χίλεϊ στη θέση του υπουργού Οικονομικών (Chancellor), ενώ ο Εντ Μίλιμπαντ αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Εξωτερικών. Η Σαμπάνα Μαχμούντ διατηρεί τη θέση της ως υπουργός Εσωτερικών, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για την ασφάλεια και τη μεταναστευτική πολιτική.

Παράλληλα, η Λουίζ Χέιγκ επιστρέφει στην κυβέρνηση ως Πρώτη Υπουργός Επικρατείας και Καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ, ενώ στην Ντάουνινγκ Στριτ έφθασαν επίσης στελέχη όπως η Λούσι Πάουελ, η Άντζελα Ρέινερ, η Μπρίτζετ Φίλιπσον και ο Τζόναθαν Ρέινολντς, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για έναν ευρύ ανασχηματισμό.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Λόρδος Ντέιβιντ Μπλάνκετ χαρακτήρισε τον Μπέρναμ «προσιτό πρωθυπουργό», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα επιδιώξει μια κυβέρνηση πιο ανοιχτή στους πολίτες και στις ανάγκες τους. Από την πλευρά του, ο νέος υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, χαρακτήρισε την ανάληψη των καθηκόντων του «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του», υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αξίες και στο κράτος δικαίου.

Με πληροφορίες απο BBC.