Η λεγόμενη «κατάρα του Ιησού» είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς μύθους του κινηματογράφου. Η ιδέα ότι ένας ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Χριστό κινδυνεύει να εγκλωβιστεί για πάντα σε αυτόν τον ρόλο είναι τόσο κυρίαρχη όσο και παράλογη.

Φυσικά υπάρχουν παραδείγματα ηθοποιών που το βίωσαν, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σύνθεση: αρκετοί όχι μόνο απέφυγαν την «παγίδα», αλλά κατάφεραν και να χτίσουν εντυπωσιακές καριέρες.

Willem Dafoe – Από τον πιο αμφιλεγόμενο Ιησού σε ηθοποιό-σύμβολο

Όταν ο Willem Dafoe υποδύθηκε τον Ιησού στο The Last Temptation of Christ το 1988, η ταινία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και θεωρήθηκε σχεδόν «επικίνδυνη» για την καριέρα του. Αντί όμως να τον στιγματίσει, ο ρόλος έγινε ένα από τα πρώτα δείγματα της υποκριτικής του τόλμης.

Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες και εδραίωσε μια καριέρα που ισορροπεί ανάμεσα στο mainstream και το arthouse, από το Platoon μέχρι το Spider-Man και το The Lighthouse. Με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, αποτελεί ίσως το πιο καθαρό παράδειγμα ηθοποιού που «έσπασε» ολοκληρωτικά τον μύθο.

Christian Bale – Από τηλεοπτικός Χριστός σε απόλυτο μεταμορφωτή

Λίγοι θυμούνται ότι ο Christian Bale ενσάρκωσε τον Ιησού στην τηλεταινία Mary, Mother of Jesus το 1999. Τότε δεν ήταν ακόμη το μεγάλο όνομα που γνωρίζουμε σήμερα. Μέσα σε λίγα χρόνια όμως μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς και καλλιτεχνικά επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του.

Από το American Psycho μέχρι την τριλογία του Dark Knight και το The Fighter, για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, ο Bale απέδειξε ότι ακόμη και ένας τόσο «βαρύς» ρόλος μπορεί να περάσει σχεδόν απαρατήρητος μπροστά σε μια καριέρα γεμάτη ρίσκο και μεταμορφώσεις.

Ewan McGregor – Ο σταρ που δεν επηρεάστηκε ποτέ

Στην περίπτωση του Ewan McGregor, τα πράγματα λειτούργησαν αντίστροφα. Όταν υποδύθηκε τον Ιησού στο Last Days in the Desert το 2015, ήταν ήδη ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Η ερμηνεία του δεν επισκίασε την εικόνα του, ούτε τον απομάκρυνε από μεγάλα projects.

Αντίθετα, συνέχισε απρόσκοπτα ανάμεσα σε εμπορικές επιτυχίες και πιο προσωπικές επιλογές, από το Moulin Rouge! μέχρι το Obi-Wan Kenobi, αποδεικνύοντας ότι όταν η καριέρα έχει ήδη χτιστεί σωστά, τέτοιοι ρόλοι δεν αποτελούν ρίσκο.

Rodrigo Santoro – Η «ασφαλής» εκδοχή του ρόλου

Ο Rodrigo Santoro εμφανίστηκε ως Ιησούς στο remake του Ben-Hur το 2016, σε έναν πιο περιορισμένο ρόλο. Ήδη γνωστός από το 300 και το Lost, δεν επηρεάστηκε αρνητικά. Συνέχισε να εργάζεται σταθερά σε διεθνείς παραγωγές και σειρές όπως το Westworld. Η περίπτωσή του δείχνει ότι όταν ο ρόλος δεν είναι το απόλυτο επίκεντρο της αφήγησης, μειώνεται και ο κίνδυνος «ταύτισης».

Diogo Morgado – Ο Ιησούς που έγινε viral

Ο Πορτογάλος Diogo Morgado έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από τη σειρά The Bible και την ταινία Son of God. Αντί να περιοριστεί, εκμεταλλεύτηκε τη δημοφιλία του και πέρασε στην αμερικανική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε σειρές όπως το CSI. Η εικόνα του ως «σύγχρονου» και προσιτού Ιησού τον βοήθησε να αποκτήσει κοινό και εκτός θρησκευτικών παραγωγών, μετατρέποντας τον ρόλο σε αφετηρία και όχι σε εμπόδιο.

Jonathan Roumie – Η πιο σύγχρονη επιτυχία

Η πιο χαρακτηριστική σύγχρονη περίπτωση είναι ο Jonathan Roumie από τη σειρά The Chosen. Ξεκινώντας ως σχετικά άγνωστος ηθοποιός, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας παραγωγής με τεράστια παγκόσμια απήχηση. Αν και δεν έχει ακόμη τη διαδρομή των παλαιότερων, η επιτυχία της σειράς τον έχει μετατρέψει σε αναγνωρίσιμο πρόσωπο διεθνώς, αποδεικνύοντας ότι ο ρόλος του Ιησού μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ακόμη και ως εφαλτήριο.

Max von Sydow – Η κλασική εξαίρεση

Αν υπάρχει ένας ηθοποιός που καταρρίπτει πλήρως τον μύθο, αυτός είναι ο Max von Sydow. Υποδύθηκε τον Ιησού το 1965 στο The Greatest Story Ever Told και συνέχισε με μια τεράστια διεθνή καριέρα, συμμετέχοντας σε εμβληματικές ταινίες όπως το The Exorcist και αργότερα σε παραγωγές όπως το Game of Thrones. Με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και δεκάδες ρόλους, αποτελεί την απόδειξη ότι το ταλέντο και η διάρκεια υπερισχύουν οποιασδήποτε «κατάρας».

Τελικά, η «κατάρα του Ιησού» μοιάζει περισσότερο με αφήγηση παρά με πραγματικότητα. Ο ρόλος είναι πράγματι ιδιαίτερα φορτισμένος και μπορεί να οδηγήσει σε ταύτιση, όμως δεν καθορίζει από μόνος του την πορεία ενός ηθοποιού. Όσοι είχαν εύρος, στρατηγική και τη διάθεση να ρισκάρουν, κατάφεραν όχι απλώς να ξεφύγουν - αλλά να χτίσουν καριέρες που ξεπερνούν κατά πολύ έναν και μόνο ρόλο.