Εξελίξεις στο ουκρανικό: Πιθανή συνάντηση Ρούμπιο-Ζελένσκι σήμερα στη Γερμανία

Στο περιθώριο της Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σήμερα συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων και έντονων διεθνών διεργασιών. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για συγκεκριμένη ώρα ή επιβεβαιωμένο ραντεβού, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι μια διμερής επαφή στο Μόναχο θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή, καθώς και οι δύο ηγέτες συμμετέχουν στις εργασίες της διάσκεψης.

Η πιθανή συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας. Η Ουάσιγκτον και το Κίεβο καλούνται να συντονίσουν τα επόμενα βήματα σε στρατιωτικό, οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο, ενώ παράλληλα συζητείται η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Μια ενδεχόμενη κοινή εμφάνιση ή έστω επιβεβαιωμένη συνάντηση θα μπορούσε να στείλει μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας στη συνεργασία ΗΠΑ – Ουκρανίας, σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις στο πεδίο και οι διεθνείς ισορροπίες παραμένουν ρευστές. Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για το εάν η συνάντηση θα επιβεβαιωθεί επισήμως και ποιες δηλώσεις ενδέχεται να ακολουθήσουν από τις δύο πλευρές