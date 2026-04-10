Έξοδος Πάσχα: 320.000 οχήματα και ουρές στα διόδια - Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ και λιμάνια

Σε μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών εξελίσσεται η φετινή έξοδος για το Πάσχα. Περισσότερα από 320.000 αυτοκίνητα έχουν περάσει μέχρι το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής από τα διόδια των Αφιδνών και της Ελευσίνας, ενώ με πληρότητες 100% αναχωρούν τα ΚΤΕΛ αλλά και τα πλοία από τα λιμάνια.

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες οδηγοί κινούνται προς τους πασχαλινούς προορισμούς τους, δημιουργώντας μεγάλες ουρές στα διόδια της Ελευσίνας και των Μαλγάρων.

Στα διόδια της Ελευσίνας, η κίνηση νωρίτερα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων και να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

320.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη Μεγάλη Τρίτη έως σήμερα το μεσημέρι έχουν περάσει συνολικά περίπου 320.000 οχήματα από Αφίδνες και Ελευσίνα. Η εικόνα τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επιδιώκουν να φτάσουν εγκαίρως στους προορισμούς τους πριν τον Επιτάφιο.

Η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή οδήγηση και υπενθυμίζοντας ότι έως τις 4 το απόγευμα απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στους βασικούς οδικούς άξονες.

Αντίστοιχη εικόνα και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου μέχρι τις 14:30 είχαν περάσει περίπου 14.000 οχήματα, ενώ από τη Μεγάλη Πέμπτη έως σήμερα ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 40.000.

Η κίνηση έχει υποχωρήσει σε σχέση με τις πρωινές ώρες, ωστόσο εκτιμάται ότι άλλα 20.000 οχήματα θα κινηθούν προς έξοδο μέχρι τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής (10/4).

Έξοδος Πάσχα: Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Νωρίς το μεσημέρι η κατάσταση στα διόδια της Ελευσίνας ήταν απελπιστική, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές εκατοντάδων μέτρων πριν τα διόδια, ενώ και μετά τη διέλευσή τους η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους. Παράλληλα καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας.

Ουρές πολλών χιλιομέτρων στα διόδια Ελευσίνας με χιλιάδες Αθηναίους να φεύγουν από την πρωτεύουσα για τις ημέρες του Πάσχα



Λίγο μετά τις 16:00 η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου από το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι ήταν αυξημένη, τελικά ομαλοποιήθηκε.

Πολύ καλύτερη ήταν η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή ενώ κατά διαστήματα υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι έφυγαν από την Αττική 50.792 οχήματα. Συγκεκριμένα 26.550 από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.242 από την Αθηνών-Λαμίας.