Έξοδος Πάσχα: Κορυφώνεται η κίνηση στα λιμάνια - Το μήνυμα Κικίλια

Με αυξημένη επιβατική κίνηση και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας κορυφώνεται η πασχαλινή έξοδος από τα λιμάνια της χώρας, με τις αρχές να δίνουν έμφαση στην ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στην Πύλη Ε7, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Απευθυνόμενος στους ταξιδιώτες, ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση», εκφράζοντας την ελπίδα οι πολίτες να περάσουν όμορφα τις γιορτές στα νησιά.

Έμφαση στην ασφάλεια και την υπευθυνότητα

Ο υπουργός υπογράμμισε τη διαρκή παρουσία των στελεχών του Λιμενικού σε όλα τα λιμάνια της χώρας, σημειώνοντας πως στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών τόσο κατά την αναχώρηση όσο και κατά την επιστροφή τους.

Παράλληλα, κάλεσε το επιβατικό κοινό να δείξει υπευθυνότητα και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την ομαλή εξυπηρέτηση.

Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, απαιτούνται υπομονή, σεβασμός και προσοχή από όλους.

«Ιερή αξία η οικογένεια»

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε και στην ανάγκη των πολιτών να ταξιδέψουν και να περάσουν τις γιορτινές ημέρες με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, χαρακτηρίζοντας την οικογένεια βασική αξία της ελληνικής κοινωνίας.

Όπως σημείωσε, η πολιτεία οφείλει να στηρίξει αυτή τη δυνατότητα, διασφαλίζοντας όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες μετακίνησης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού, Χρήστος Κοντορουχάς, επιβιβάστηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Δήλος, όπου συνομίλησε με επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ επισκέφθηκε και άλλα πλοία στο λιμάνι.

Η παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας εντάσσεται στα μέτρα ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενόψει της αυξημένης επιβατικής κίνησης των ημερών.

Από νωρίς το πρωί, αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το Λιμενικό να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία: