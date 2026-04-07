«Η σφαγή δεν είναι αγάπη»: Στο Σύνταγμα vegans για ένα Πάσχα χωρίς «θύματα»

Νέα δράση διαμαρτυρίας και ευαισθητοποίησης, εν όψει της Κυριακής του Πάσχα, με το σύνθημα «η σφαγή δεν είναι αγάπη», πραγματοποίησαν την Τρίτη (7/4) vegans (βίγκανς) στο Σύνταγμα.

Οι συγκεντρωμένοι καλούσαν τους πολίτες να γιορτάσουν «χωρίς θύματα», καθώς κάθε χρόνο «πάνω από 2 εκατομμύρια αρνάκια και κατσικάκια σφάζονται στην Ελλάδα για το Πάσχα». Τα ζώα αυτά, όπως λένε, είναι συνήθως μόλις 4 με 8 εβδομάδων.

«Ερχόμαστε εδώ από το 2022, κάθε χρόνο λίγο πριν το Πάσχα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να γιορτάσει το Πάσχα όμορφα και ειρηνικά, χωρίς όμως να σουβλίσει αρνάκια και κατσικάκια. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι τα ζώα αυτά πονάνε, ότι θέλουν να ζήσουν και ότι δεν θα στερηθούν τίποτα αν γιορτάσουν το Πάσχα με έναν πολύ όμορφο τρόπο, χωρίς να φάνε αυτά τα ζώα» λέει στο Orange Press Agency η Έλλη Στούρνα, συνιδρύτρια της οργάνωσης Vegan Life, η οποία «τρέχει» την πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με την ίδια, «ολοένα και περισσότερος κόσμος, ειδικά νεότεροι άνθρωποι, ακόμα και από το σχολείο, συνειδητοποιούν ότι μπορούμε να ζήσουμε και να είμαστε υγιείς χωρίς να τρώμε ζώα και ζωικά παράγωγα. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται κοντά μας, πόσο μάλλον ειδικά τώρα το Πάσχα. Και χορτοφάγος να μην είναι κάποιος, πάρα πολλοί συμπολίτες μας λένε ότι δεν τους αρέσει αυτό το έθιμο, το βρίσκουν βάναυσο και θεωρούν ότι δεν χρειάζεται. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό ζήτημα για εμάς αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε και που μας βλέπουν συμφωνούν μαζί μας ότι μπορούμε να έχουμε ένα όμορφο Πάσχα χωρίς να σκοτώνουμε ζώα» σημειώνει κλείνοντας.

«Όταν χωρίζονται φωνάζουν δυνατά»

Στα ενημερωτικά κείμενα που μοιράζουν αναφέρουν ότι «τα κατσίκια μπορούν να λύσουν προβλήματα και να θυμούνται τη λύση για μήνες, επικοινωνούν με τους ανθρώπους και ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται» καθώς και ότι «έχουν μοναδική προσωπικότητα, το κάθε ένα είναι διαφορετικό».

Όπως τονίζουν, «τα πρόβατα είναι εξαιρετικά στοργικές μητέρες. Τα αρνιά συχνά μένουν κοντά στις μητέρες τους ακόμα και χρόνια μετά τη γέννησή τους, περνώντας χρόνο μαζί για φαγητό, εξερεύνηση και ξεκούραση. [...] Η μητέρα και το αρνάκι αναγνωρίζουν ο ένας τη φωνή του άλλου μέσα σε λίγες ώρες από τη γέννηση. Μπορούν, έτσι, να βρουν ο ένας τον άλλον μέσα σε κοπάδι εκατοντάδων προβάτων, μόνο από τη φωνή. Όταν χωρίζονται φωνάζουν δυνατά και δείχνουν σημάδια έντονου στρες». Τόσο τα κατσίκια, όσο και τα πρόβατα, προσθέτουν, «νιώθουν φόβο, χαρά βαρεμάρα, θυμό και ευτυχία, όπως οι άνθρωποι. Δημιουργούν φιλίες μέσα στο κοπάδι, θρηνούν όταν χάνουν έναν φίλο».

Η Vegan Life καλεί τους πολίτες για δεύτερη χρονιά σε ένα εναλλακτικό πασχαλινό τραπέζι στο Αλεποχώρι με vegan δημιουργίες.