Εύοσμος: Μία 15χρονη ξυλοκόπησε και πήρε το κινητό 14χρονης - Βρέθηκαν για να λύσουν μια παρεξήγηση

Θύμα ξυλοδαρμού από μια 15χρονη και άλλα άτομα που βρίσκονταν μαζί της έπεσε μια 14χρονη νωρίς το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, στην πλατεία Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με την καταγγελία, που δημοσιεύει το typosthes, η ανήλικη συναντήθηκε με τηv 14χρονη προκειμένου να λύσουν μια παρεξήγηση, Ωστόσο, η τελευταία της επιτέθηκε και τη χτύπησε, ενώ της πήρε και το κινητό που είχε μαζί της.



Η 15χρονη συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία έρευνά το περιστατικό. Σημειώνεται ότι η 14χρονη είχε ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.



Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:



Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν ανήλικη ημεδαπή, η οποία μαζί με έτερα άτομα, απογευματινές ώρες της 03-05-2026 στην πλατεία Ευόσμου, άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλης ανήλικης. Επιπλέον, της αφαίρεσαν το κινητό της τηλέφωνο που βρισκόταν πλησίον της.