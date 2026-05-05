Ελλάδα Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Εύοσμος Θεσσαλονίκη Local News

Εύοσμος: Μία 15χρονη ξυλοκόπησε και πήρε το κινητό 14χρονης - Βρέθηκαν για να λύσουν μια παρεξήγηση

Η δράστιδα συνελήφθη ενώ το θύμα ευτυχώς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

φωτό Pixabay
Αγγελική Γιαννακού

Θύμα ξυλοδαρμού από μια 15χρονη και άλλα άτομα που βρίσκονταν μαζί της έπεσε μια 14χρονη νωρίς το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, στην πλατεία Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, που δημοσιεύει το typosthes, η ανήλικη συναντήθηκε με τηv 14χρονη προκειμένου να λύσουν μια παρεξήγηση, Ωστόσο, η τελευταία της επιτέθηκε και τη χτύπησε, ενώ της πήρε και το κινητό που είχε μαζί της.

Η 15χρονη συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία έρευνά το περιστατικό. Σημειώνεται ότι η 14χρονη είχε ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν ανήλικη ημεδαπή, η οποία μαζί με έτερα άτομα, απογευματινές ώρες της 03-05-2026 στην πλατεία Ευόσμου, άσκησαν σωματική βία σε βάρος άλλης ανήλικης. Επιπλέον, της αφαίρεσαν το κινητό της τηλέφωνο που βρισκόταν πλησίον της.

