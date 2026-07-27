Εύβοια: Φωτιά στη θέση Σταυρός του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Σταυρός του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων, στην Εύβοια.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 18:20 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.