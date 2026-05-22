Φάληρο: 70χρονη έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στο κενό

Μια 70χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο Νέο Φάληρο, την ώρα που φέρεται να εκτελούσε εργασίες καθαρισμού.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες του περιστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα κάτοικοι και περαστικοί που ειδοποίησαν τις αρχές, με ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τη γυναίκα και να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση.

