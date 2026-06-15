Φάρμακο για τα νεφρά δίνει ελπίδα για εκατομμύρια ασθενείς

Ένα νέο επιστημονικό εύρημα φέρνει στο προσκήνιο μια πιθανή σημαντική επέκταση στη χρήση ενός ήδη γνωστού φαρμάκου για τα νεφρά, της φινερενόνης. Σύμφωνα με διεθνή μελέτη, το φάρμακο φαίνεται να μπορεί να επιβραδύνει την επιδείνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου ακόμη και σε ασθενείς που δεν πάσχουν από διαβήτη, μια ομάδα που μέχρι σήμερα είχε περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Μια «σιωπηλή» νόσος

Η χρόνια νεφρική νόσος αποτελεί ένα από τα πιο εκτεταμένα προβλήματα υγείας παγκοσμίως, επηρεάζοντας περίπου 800 εκατομμύρια ανθρώπους. Συχνά εξελίσσεται αθόρυβα, χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να διαγιγνώσκονται όταν η βλάβη στα νεφρά έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά. Όσο μειώνεται η λειτουργία των νεφρών, αυξάνεται και ο κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές, όπως νεφρική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακά προβλήματα και πρόωρο θάνατο.

Μέχρι πρόσφατα, η φινερενόνη είχε μελετηθεί κυρίως σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και νεφρική νόσο, δείχνοντας θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η νέα έρευνα εξετάζει κάτι διαφορετικό: αν μπορεί να βοηθήσει και ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που δεν έχουν διαβήτη, μια κατηγορία που αντιπροσωπεύει πάνω από τους μισούς ασθενείς παγκοσμίως.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς κλινικής δοκιμής FIND-CKD και περιέλαβε 1.584 ενήλικες με μειωμένη νεφρική λειτουργία και αυξημένα επίπεδα πρωτεΐνης στα ούρα, ένα βασικό σημάδι βλάβης στα νεφρά. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία έλαβε φινερενόνη και η άλλη εικονικό φάρμακο, ενώ όλοι συνέχισαν την καθιερωμένη θεραπεία με φάρμακα που βοηθούν στη ρύθμιση της πίεσης και στην προστασία των νεφρών.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν την πορεία των ασθενών για περισσότερα από τρία χρόνια, εστιάζοντας στο πόσο γρήγορα επιδεινώνεται η νεφρική λειτουργία. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ένας βασικός δείκτης, ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR), ο οποίος δείχνει πόσο αποτελεσματικά τα νεφρά καθαρίζουν το αίμα.

Ποια ήταν τα ευρήματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν φινερενόνη είχαν πιο αργή επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας σε σύγκριση με εκείνους που πήραν placebo. Η διαφορά κρίθηκε στατιστικά σημαντική, αλλά και κλινικά ουσιαστική, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι απλώς αριθμητική, αλλά έχει πραγματική σημασία για την υγεία των ασθενών. Επιπλέον, το φάρμακο φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, όπως νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια. Συνολικά, οι ερευνητές ανέφεραν ότι το ποσοστό των ασθενών με τέτοια συμβάντα ήταν χαμηλότερο στην ομάδα της φινερενόνης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, με τη μείωση του κινδύνου να υπολογίζεται περίπου στο 23%.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορά τα επίπεδα πρωτεΐνης στα ούρα, τα οποία θεωρούνται πρώιμος δείκτης βλάβης των νεφρών. Στους ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση ήδη μέσα στους πρώτους έξι μήνες. Σε πολλούς από αυτούς η μείωση ξεπέρασε το 30%, κάτι που συνδέεται με καλύτερη πρόγνωση για τη μελλοντική πορεία της νόσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς παγκοσμίως με χρόνια νεφρική νόσο δεν έχουν διαβήτη, αλλά μέχρι τώρα οι επιλογές για αυτή την ομάδα ασθενών ήταν περιορισμένες. Τα νέα αυτά δεδομένα δείχνουν ότι η φινερενόνη μπορεί να καλύψει σημαντικό κενό, προσφέροντας επιπλέον προστασία πέρα από τις υπάρχουσες θεραπείες.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι το φάρμακο ήταν γενικά καλά ανεκτό από τους συμμετέχοντες, χωρίς να προκύψουν νέα ζητήματα ασφάλειας σε αυτή την ομάδα ασθενών. Αυτό ενισχύει την προοπτική ευρύτερης χρήσης του στο μέλλον, εφόσον επιβεβαιωθεί από περαιτέρω μελέτες και εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δημιουργούν την εικόνα ενός φαρμάκου που δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους διαβητικούς ασθενείς, αλλά μπορεί να προσφέρει όφελος και σε ένα πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό με χρόνια νεφρική νόσο. Αν επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πάθηση στην κλινική πράξη.