Φερεντίνος στον FLASH για τη διαφήμιση: Με την Κατερίνα γελάσαμε πολύ και δεχτήκαμε αμέσως την πρόταση

Ο Χρήστος Φερεντίνος μίλησε αποκλειστικά στον FLASH για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πασχαλινή διαφήμιση που έκανε με την Κατερίνα Καραβάτου και το κοκορέτσι για γνωστή εταιρία παιχνιδιών ξεκαθαρίζοντας πως οι δυο τους έκαναν μια πλάκα και πως ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. «Μια πλάκα κάναμε, είχε χιούμορ, ήταν ένα αστείο. Πρόκειται για τη συγκεκριμένη σκηνή από την ταινία «Ghost», πάνω σε αυτό βασίζεται το διαφημιστικό, μόνο που αντί για πηλό, εμείς είχαμε… κοκορέτσι, το κλασικό ελληνικό έδεσμα και αγαπημένο των Ελλήνων για το Πάσχα.

Η δική μας διάθεση ήταν ξεκάθαρα χιουμοριστική, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τώρα ο καθένας μπορεί να πει και να το ερμηνεύσει όπως θέλει».

«Μου αρέσουν οι άνθρωποι που τολμάνε»

«Είναι μια διαφήμιση πολύ καλά γυρισμένη, με ωραία ισορροπία. Με την Κατερίνα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Γελάσαμε πολύ όταν μας είπαν το concept, το θεωρήσαμε πλάκα, γι’ αυτό και δεχτήκαμε αμέσως γιατί κάνουν πολύ επιτυχημένες διαφημίσεις. Επιπλέον έχω συνεργαστεί πολλές φορές με τον Πολύκαρπο Ζαλώνη και σε άλλες διαφημίσεις και τον εμπιστεύομαι γιατί έχει ωραίες ιδέες. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που τολμάνε».