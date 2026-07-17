Στούντιο 4: Μυστήριο για την επιστροφή του. (Το πρώτο teaser)

Στον "αέρα" βρίκεται τα τελευταία λεπτά το πρώτο teaser του "Στούντιο 4", με παρουσιαστές το νέο δίδυμο της ΕΡΤ, Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο. Το τηλεοπτικό ζευγάρι κάθεται σε ένα μουσείο, πλάτη στο κοινό, θαυμάζοντας τα αγάλματα, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτοτητά τους, εντείνοντας έτσι την αγωνία των τηλεθεατών.

Τι κι αν δεν έχουν γίνει ακόμα οι επίσημες ανακοινώσεις από τη δημόσια τηλεόραση για τους διαδόχους της επιτυχημένης εκπομπής που παρουσίαζαν μέχρι πρότινος η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, το teaser ήρθε για να αποκαλύψει το επτασφράγιστο μυστικό του σταθμού.

Το "Στούντιο 4" συνεχίζει την πορεία του στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εξολοκλήρου ανανεωμένο ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.