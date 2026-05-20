Καραβάτου - Φερεντίνος: Από το… κοκορέτσι στην ΕΡΤ - Τι θα γίνει με το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1

Ήταν επιτυχημένοι στη ραδιοφωνική τους εκπομπή, έκαναν το Πασχαλινό διαφημιστικό με το κοκορέτσι για γνωστή εταιρία παιχνιδιών, υπήρχαν και οι φήμες για την προσωπική τους σχέση, κάπου ακούστηκε ότι τους ήθελε ο ΑΝΤ1 για πρωινό ΣΚ, ε, δεν άργησε πολύ να μπει και η ΕΡΤ στο παιχνίδι και να τους κερδίσει.

Ο λόγος για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστος Φερεντίνος που σχεδόν είναι σιγουράκι (λέμε σχεδόν γιατί όλα μπορεί να ανατραπούν μέχρι να πέσουν οι τελικές υπογραφές) για να αναλάβουν το νέο «Στούντιο 4» μετά την αποχώρηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Ο Φερεντίνος είναι ελεύθερος και αποδεσμευμένος από τον ΣΚΑΪ αφού οι συζητήσεις που έκαναν για συνέχιση της συνεργασίας δεν οδήγησαν πουθενά, η Καραβάτου όμως έχει συμβόλαιο σε ισχύ με τον ΑΝΤ1 μέχρι το φθινόπωρο.

Πηγές από το κανάλι του Αμαρουσίου όμως ξεκαθαρίζουν πως στο πλαίσιο των περικοπών έχουν αποφασίσει να μην εντάξουν στο νέο τους πρόγραμμα ένα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο το Σαββατοκύριακο, οπότε ουσιαστικά δεν έχουν τι να της προτείνουν και δεν υπάρχει λόγος να την κρατούν δεμένη με ένα συμβόλαιο και να την πληρώνουν για να κάθεται.

Φέρονται λοιπόν αποφασισμένοι να κάνουν μια κουβέντα μαζί της και από κοινού να λήξουν τη συνεργασία τους τον Ιούλιο οπότε και θα ρίξει αυλαία το «Σαββατοκύριακο παρέα».

Σιγή ιχθύος

Την ίδια στιγμή από την ΕΡΤ δεν επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν κάτι αφού θέλουν πρώτα οι δύο παρουσιαστές να μην έχουν εκκρεμότητες με άλλα κανάλια και να προβούν στις όποιες ανακοινώσεις ενδεχομένως και μετά την αποχώρηση Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον πολυετή και επιτυχημένη συνεργασία που είχαν με το δίδυμο που ουσιαστικά έχτισε τη συνήθεια της απογευματινής ζώνης στην ΕΡΤ.

Το σίγουρο πάντως είναι πως και του χρόνου το μαγκαζίνο θα λέγεται «Στούντιο 4», αφού ο τίτλος της εκπομπής ανήκει στη δημόσια τηλεόραση. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα καλό. Είδαμε όλοι τι έχει συμβεί φέτος με το «Καλημέρα Ελλάδα» που ο κόσμος το είχε ταυτίσει με τον Γιώργο Παπαδάκη και δεν μπορούσε με τίποτα να το δει με άλλους παρουσιαστές…