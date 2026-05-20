Ζήνα Κουτσελίνη: Σήμερα, 20/5, κρίνεται η τύχη της στο STAR

Δεν ήταν μια καλή χρονιά για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Το πρόγραμμα παρουσίασε φέτος εμφανή σημάδια κόπωσης και αρκετά χαμηλή τηλεθέαση. Την ίδια στιγμή η δημοσιογράφος είχε για αρκετή ώρα απέναντί της και τον σαρωτικό Πέτρο Κουσουλό που με τις «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 έφερε άλλον αέρα στη μεσημβρινή ζώνη.

Η Ζήνα Κουτσελίνη και η διοίκηση του STAR έχουν σήμερα, 20/5, ακόμη ένα κρίσιμο ραντεβού (ακούγεται πως έχουν ήδη κάνει ένα πρώτο) μαζί της. Της έχει προταθεί μείωση μισθού, αλλά και μείωση στη διάρκεια της εκπομπής της. Η δημοσιογράφος είχε τον χρόνο να σκεφτεί την πρόταση και να κρίνει εάν και εφόσον θέλει να συνεχίσει για ακόμη μία χρονιά με το κανάλι με το οποίο οι σχέσεις της είναι άρτιες.

Οι δύο πλευρές γνωρίζουν πολύ καλά πως οι «Αλήθειες» χρειάζονται ένα φρεσκάρισμα, με νέα πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες, μια πιο γρήγορη σκαλέτα και μια γενικότερη ανανέωση στη θεματολογία.

Όλα θα πέσουν τραπέζι και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η Ζήνα επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στη μεσημβρινή ζώνη του STAR. Το σίγουρο πάντως είναι πως αν τελικά ανανεώσει τη συνεργασία της με το κανάλι, αυτό θα γίνει με ακόμη ένα μονοετές συμβόλαιο, όπως μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια…