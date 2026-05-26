Ζήνα Κουτσελίνη: «Έχω διανύσει με πρωτιά 10 τηλεοπτικά χρόνια... κανείς δεν κρίνεται από μια χρονιά»

Για την πορεία της εκπομπής της, την φετινή τηλεοπτική χρονιά και τις αλλαγές που όπως φημολογείται θα κάνει την επόμενη σεζόν μίλησε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Στην ερώτηση που της έκανε δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό» σχετικά με την χαμηλή τηλεθέαση της φετινής χρονιάς απάντησε: «Από ποιο κανάλι είσαι; Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν.

Από 'κει και πέρα κανείς δεν κρίνεται, διότι διανύσαμε με πρωτιά, τουλάχιστον εγώ, δέκα τηλεοπτικά χρόνια. Η ενδέκατη ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες δέκα, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά».

Για τα όσα ακούγονται περί αλλαγής του περιεχομένου της εκπομπής της με προσθήκες θεμάτων lifestyle η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» εξήγησε: «Δεν έχω συζητήσει με το κανάλι. Όταν θα κάνω μεγαλύτερες και περισσότερες συζητήσεις, όταν θα συζητήσω δηλαδή, ενδεχομένως και να γνωρίζω. Θεωρώ ότι τα πιο σίγουρα μονοπάτια είναι τα δικά σας μονοπάτια, που τα γνωρίζετε καλύτερα και ξέρετε τι ακριβώς θα κάνετε. Εγώ ακόμη δεν γνωρίζω».