Αλεξάνδρα Τσόλκα στον FLASH: Σχολιάζει τους τηλεστάρ της σεζόν και κατακεραυνώνει τα στελέχη της TV

Την Αλεξάνδρα Τσόλκα δεν μπορεί να μην την έχεις διαβάσει σε κάποιο περιοδικό, σε κάποιο site, στα social media, σίγουρα πάντως την έχεις δει σε κάποια από τις εκπομπές στις οποίες κατά καιρούς έχει συμμετάσχει. Φέτος τη βλέπουμε στο «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Αλεξάνδρα Τσόλκα μίλησε στον FLASH για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, όσα έζησε και όσα δυσοίωνα βλέπει να έρχονται το φθινόπωρο στην TV. Μας αποκάλυψε ποιον προτιμά να βλέπει το πρωί στην τηλεόραση, είπε γιατί την τσιτώνει ο Γιώργος Λιάγκας με το μουσάκι ως άλλος Άγιος Ονούφριος, στήριξε τον Κώστα Τσουρό για όλα όσα αντιμετώπισε τη φετινή σεζόν και αποκάλυψε για ποιον λόγο πιστεύει πως την «πάτησε» η Σία Κοσιώνη!

Η δημοσιογράφος δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη Ζέτα Μακρυπούλια που τηλεοπτικά δεν τσαλακώνεται, αλλά και στον Νίκο Μουτσινά λέγοντας πως το «Lingo» δεν ήταν η καλύτερή του τηλεοπτική στιγμή. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε Ζήνα Κουτσελίνη και Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλο και ανέφερε πως στην περίπτωση της Ελένης Τσολάκη ο κόσμος πίστεψε πως η Κατερίνα Καραβάτου της έφαγε τη δουλειά, ενώ τα έχωσε και στο κανάλι λέγοντας: «Η Τσολάκη τον Αύγουστο σου έκανε, τον Δεκέμβριο όχι;».

Η Τσόλκα σχολίασε και στις περικοπές που έρχονται στα κανάλια λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάποια στιγμή θα έπρεπε και τα στελέχη να περικόψουν τους μισθούς τους, όχι συνέχεια να κόβονται χρήματα από δημοσιογράφους και τεχνικούς! Με δύο λόγια είπε για τη σεζόν: «Μεταξύ μας βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Και η ίδια η τηλεόραση για την τηλεόραση. Από εκπομπές που σήμερα κάνουν 8%! Ξέρεις πόσο δίπλα είναι το 2%;»