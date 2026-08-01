Λίγο πριν ετοιμάσει τις βαλίτσες για τις φετινές καλοκαιρινές της αποδράσεις, η Ιωάννα Μαλέσκου γύρισε τον χρόνο πίσω και αποκάλυψε μια ιστορία που, όπως λέει, της χάλασε ολοκληρωτικά τις διακοπές.

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η παρουσιάστρια περιέγραψε ένα περιστατικό από ταξίδι της στη Σκιάθο, το οποίο ξεκίνησε ιδανικά αλλά εξελίχθηκε σε... εφιάλτη εξαιτίας μιας απλής παράλειψης.

Η γκάφα που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Όπως αποκάλυψε, είχε ετοιμάσει τα πάντα για το ταξίδι της – μαγιό, πετσέτες, αντηλιακά και όλα όσα χρειαζόταν. Υπήρχε όμως ένα αντικείμενο που ξέχασε να βάλει στη βαλίτσα της: τους φακούς επαφής.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν, την ώρα που κολυμπούσε σε μια παραλία της Σκιάθου, μια δυνατή πιτσιλιά θαλασσινού νερού έκανε τους φακούς της να φύγουν από τα μάτια της.

«Κυριολεκτικά δεν έβλεπα τίποτα», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που κατάλαβε πως θα έπρεπε να περάσει τις υπόλοιπες διακοπές της χωρίς να μπορεί να απολαύσει το τοπίο.

«Ζητούσα από τους φίλους μου να μου δείχνουν βίντεο»

Η Ιωάννα Μαλέσκου εξομολογήθηκε πως εκείνες ήταν οι πιο δύσκολες διακοπές που έχει ζήσει.

«Πέρασα τις χειρότερες διακοπές μου. Ζητούσα στους φίλους μου να βγάλουν βίντεο για να δω την παραλία και να δω πού πήγα. Πέρασα μαύρες διακοπές.»

Παρά την ταλαιπωρία, σήμερα θυμάται το περιστατικό με χαμόγελο, παραδεχόμενη πως πήρε ένα σημαντικό μάθημα.

«Πάντα εμείς που έχουμε πρόβλημα με τα ματάκια μας να παίρνουμε φακούς επαφής», ανέφερε, στέλνοντας με χιούμορ τη δική της συμβουλή σε όσους ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.