Πρωινό STAR: Από τη Λάσπα και την Κορομηλά στην Πασχαλίδου, στον Μικρούτσικο και τώρα στην Κουτσελίνη

Ο ΑΝΤ1 είναι εκείνος που καθιέρωσε την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη στην ελληνική τηλεόραση το 1990 με τον «Πρωινό καφέ» της Ρούλας Κορομηλά. Η ζώνη 10-1 έβγαλε μπροστά πολλά νέα πρόσωπα (Ελένη Μενεγάκη, Πόπη Χατζηδημητρίου) που έκαναν καριέρα στα τηλεοπτικά μας δρώμενα, άλλα με μεγάλη επιτυχία, άλλα πάλι σαν διάττοντες αστέρες.

Βλέποντας την επιτυχία της ζώνης και σε τηλεθέαση και σε διαφημιστικά έσοδα, το STAR θέλησε κι αυτό να έχει μερίδιο σε αυτή τη μεγάλη… χαρά! Υπήρξαν στιγμές που τα κατάφερε, υπήρξαν όμως και οι στιγμές που πέρασαν στην ιστορία. Μία από αυτές ήταν όταν η ριάλιτι tv persona, Σία Λιαροπούλου, είχε αναλάβει την πρωινή ζώνη και λάκισε ελάχιστες ώρες πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής! Άβολο… Δεν ήταν όμως όλες οι στιγμές τέτοιες.

Flashback σε μια άλλη εποχή

Η Κωνσταντίνα Στεφανοπούλου, το κορίτσι του «3, 2, 1» (είχε πάρει τα ηνία της εκπομπής μετά την αποχώρηση της Πόπης Χατζηδημητρίου από τον ΑΝΤ1) έκανε μια σούπερ μεταγραφή για να παρουσιάσει το «Γεύση ζωής» που μάλλον άφησε μια πικρή γεύση και στο κανάλι και στην ίδια, αφού δεν ξανάκανε τηλεόραση.

Το 1997 οι δέκτες μας γέμισαν με Κατερίνα Λάσπα που ανέλαβε την παρουσίαση του «Star cafe» και έκτοτε όλα τα lifestyle έντυπα άρχισαν να ασχολούνται μαζί της και για τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Στέφανο Σαρτίνι.

Το 2004 η Ρούλα Κορομηλά ανέλαβε το «Όλε», ένα μαγκαζίνο που τα πήγε πολύ μέτρια, ίσως και επειδή η παρουσιάστρια είχε τότε κόντρα με τον Θέμο Αναστασιάδη και τον Βαγγέλη Περρή και κάθε μέρα στην έναρξη της εκπομπής της, τους… έκραζε πολύ γερά! Δεν ήταν μια καλή στιγμή της Ρούλας!

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου πήρε τη σκυτάλη για να παρουσιάσει το «Όλα καλά» (2005). Στο συγκεκριμένο μαγκαζίνο έκανε και τα πρώτα της βήματα στο lifestyle η Σταματίνα Τσιμτσιλή!

Την αμέσως επόμενη χρονιά μεταδόθηκε η gossip εκπομπή «La Sousourela» με τον Θέμη Μάλλη και την Ελεάννα Τρυφίδου και έτσι όπως ξεκίνησε, έτσι και τελείωσε.

Το 2009 ο Ανδρέας Μικρούτσικος επιχείρησε κι αυτός να αναβιώσει τις παλιές καλές εποχές των πρωινών του με το «Παρέα με τον Ανδρέα» ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά από λίγους μήνες. Ουπς!

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης παρουσίασαν για αρκετές σεζόν το μαγκαζίνο «Στη φωλιά των ΚούΚου» και έδωσαν άλλον αέρα στην πρωινή ζώνη.

Το 2020 το κανάλι αποφάσισε να δημιουργήσει το «Breakfast@Star» και για τον λόγο αυτό επιστράτευσε την Ελίνα Παπίλα και τον Γιώργο Καρτελιά, δύο ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Το εγχείρημα δεν πέτυχε και κόπηκε μετά από μόλις μία σεζόν…

Τη σκυτάλη της εκπομπής πήραν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου ένα τηλεοπτικό δίδυμο που άρεσε, αγαπήθηκε και έμεινε στον αέρα για 4 σεζόν. Αν δεν υπήρχαν λόγοι περικοπών είναι σχεδόν βέβαιο πως το ζευγάρι θα συνέχιζε να μας καλημερίζει στο STAR με το αμιγώς ψυχαγωγικό του μαγκαζίνο που μας έφτιαχνε τη διάθεση…

Οι… πολύ πρωινοί

Υπήρξαν βέβαια και οι στιγμές που τα στελέχη του STAR είπαν… μπάστα και πάγωσαν το 10-1 για να χτίσουν την ακόμη πιο πρωινή ζώνη με ψυχαγωγικά στοιχεία, κάτι σαν ένα πρώιμο «Happy day». Ποιος θα ξεχάσει τους ομηρικούς καβγάδες του Τέρενς Κουίκ με την Έμυ Λιβανίου στο «Κάθε μέρα καλημέρα» (την επόμενη σεζόν τη θέση του Κουίκ πήρε ο Αντώνης Κοκορίκος), αλλά και την «Πρωινή Μελέτη» με την Ελεονώρα Μελέτη να χτίζει ένα άλλο προφίλ στο κανάλι.