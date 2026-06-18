Συγκλονίζει η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Έζησα πατρική βία στο σπίτι»

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου σόκαρε με τις αποκαλύψεις που έκανε για την οικογένειά της και συγκεκριμένα για τον πατέρα της λέγοντας πως στο σπίτι ήταν βίαιος και απέναντι στη μητέρα της και σε εκείνη! «Ο μπαμπάς μου είχε κάποια θέματα. Άρχισε να πίνει, να γυρνάει, να κάνει. Δεν ήταν ένας πατέρας που ήταν παρών στη ζωή μας. Έζησα την πατρική βία και τα αποτελέσματα που έχει όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο παγκοσμίως η πατριαρχία», είπε στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Μας έλεγαν βάρβαρους και αγριάνθρωπους»

Έζησα πάρα πολλά που θα ’θελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου, αλλά και σε μένα. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει και αρκετοί Έλληνες. Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, όταν έσπασα εγώ το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι και να το λέω, γιατί είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα να τα λες δημοσίως όλα αυτά. Φοβόμουν ότι με δίκαζαν, όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου, τους γονείς μου, που βέβαια τους αγαπώ τους ανθρώπους. Ο πατέρας μου έχει φύγει τώρα. Αλλά δίκαζαν όλο τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα. Οι αγριάνθρωποι που είναι λίγο βάρβαροι τέλος πάντων. Το μάζευα συνεχώς για πάρα πολλά χρόνια και έχω μάθει -και νομίζω πολλές γυναίκες έχουν μάθει- να σωπαίνω. Να σωπαίνουμε για οτιδήποτε μας συμβαίνει.

Όταν άρχισα να το συζητάω ανακάλυψα ότι δεν είμαι μόνη μου. Ότι είναι πάρα πολλοί και ήταν και κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας. Προστασία δεν θα έλεγα ότι είχα ιδιαίτερη. Αλλά έχω μάθει να τα μετατρέπω όλα. Έχω μάθει να λέω ψέματα στον εαυτό μου. Και λέω ακόμη και σήμερα κοίταξε πόσο δυνατή έγινα. Κοίταξε πόσο ανεξάρτητη και ελεύθερη… Αυτό όμως είναι η αλήθεια, αλλά βασίζεται σε πόνο. Βασίζεται σε τραύματα. Αναγκάστηκα να είμαι τόσο ανεξάρτητη. Και σήμερα πιστεύω στα 55 μου πια ότι είμαι πολύ πιο ελεύθερη, ότι έχω επαναπαυτεί, ότι έχω δεχτεί το παρελθόν μου. Μάλιστα υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι και ευγνωμοσύνη για αυτά που έχω περάσει. Πως με έχουν θωρακίσει».