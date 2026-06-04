Ναταλία Γερμανού: Κόβεται ή όχι από τον ALPHA;

Η νέα τηλεοπτική σεζόν θα είναι η πιο άγρια που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα! Η πτώση της τηλεθέασης σε συνδυασμό με τα χαμηλά διαφημιστικά έσοδα θέτουν πια θέμα επιβίωσης των καναλιών που προσπαθούν να κόψουν από όπου μπορούν και να μαζέψουν τα έξοδα ώστε κάπως να πάνε όσο παρακάτω γίνεται τον θάνατο της TV, τουλάχιστον ως ενός μέσου στη μορφή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα…

Σε τέτοια αχαρτογράφητα νερά κινούνται -όπως όλα δείχνουν- και τα στελέχη του ALPHA. Σύμφωνα με τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει υπάρχουν σκέψεις το επιτυχημένο «Καλύτερα δε γίνεται» να ολοκληρώσει τον Ιούλιο τον κύκλο του, παρά το γεγονός πως κάθε εβδομάδα κάνει 15άρια σε τηλεθέαση και φέρνει και έσοδα από τα εμπορικά κομμάτια που φιλοξενεί. Ο λόγος δεν έχει να κάνει με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, αλλά με ένα γενικότερο συμμάζεμα των οικονομικών που επιχειρείται όχι μόνο στον ALPHA, αλλά και σε όλα τα κανάλια και πλέον θα έχει ως θύματά του και προγράμματα επιτυχημένα.

Σε πλήρη άγνοια

Πηγές από το κανάλι αναφέρουν πως επίσημα τόσο η παρουσιάστρια, όσο και οι συνεργάτες της δεν γνώριζαν ότι υπάρχει καν μια τέτοια σκέψη αφού είχαν ήδη ξεκινήσει να στήνουν τις αλλαγές της εκπομπής για τη σεζόν ’26-’27 και να βλέπουν νέους συνεργάτες!

Αν τελικά το σχέδιο αυτό υλοποιηθεί, τότε μια από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης θα κατεβάσει ρολά και αυτό θα είναι κάτι πρωτάκουστο, ενώ θα αποτελέσει και προπομπό των όσων θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια σε μια TV που πεθαίνει με γρήγορους ρυθμούς…