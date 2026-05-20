Όταν η ΕΡΤ «αρπάζει» τους παρουσιαστές των ιδιωτικών καναλιών

Η καινούρια τηλεοπτική συζήτηση έχει πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Η… βόμβα που δεν είναι και τόσο βόμβα, έσκασε φέρνοντας στο προσκήνιο τη συζήτηση που κάνουν με το κρατικό κανάλι για να ενταχθούν ως δίδυμο στο δυναμικό του, ως αντικαταστάτες στο «Στούντιο 4» του Θανάση Αναγνωστόπουλου και της Νάνσυς Ζαμπέτογλου.

Μπορεί η Φαίη Σκορδά με επιμονή να έλεγε στην εκπομπή της την Τετάρτη 20 Μαϊου ότι «ποτέ η ΕΡΤ δεν έχει κάνει πρόταση σε πρόσωπα ιδιωτικού καναλιού, ιδίως ενώ βρίσκονται στον αέρα με εκπομπή», αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Από την άλλη η ίδια η ΕΡΤ αφήνει να διαρρέουν εκφράσεις όπως «δεν θέλουμε καμένα πρόσωπα της ιδιωτικής τηλεόρασης», «θέλουμε μία άλλη ποιότητα», «όσοι κάνουν ψυχαγωγία στην ιδιωτική τηλεόραση δεν είναι και πολύ ταιριαστοί με το κρατικό κανάλι», αλλά η αναδρομή αποδεικνύει άλλα πράγματα.

Ας πάμε να δούμε τι ισχύει και ποια πρόσωπα δέχθηκαν πρόταση είτε βρίσκονταν σε ιδιωτικό κανάλι είτε είχαν αποδεσμευτεί:

Μαρία Ηλιάκη

Υπέγραψε με την ΕΡΤ το 2025 και μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη πήραν την πολύ πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ1, ενώ είχαν ταυτιστεί με ιδιωτικά κανάλια όπως Alpha, Star και Mega.

Φώτης Σεργουλόπουλος

Πήγε στην ΕΡΤ με το «Πρωίαν σε είδον» μαζί με την Τζένη Μελιτά, μετά από μακρά πορεία σε Mega, ANT1 κ.ά. Η ΕΡΤ θεωρείται ότι του έδωσε «χώρο» για πιο χαλαρό και δημόσιο ύφος τηλεόρασης.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος

Το «Στούντιο 4» ήταν από τις μετακινήσεις από ιδιωτικό κανάλι προς την ΕΡΤ, που συζητήθηκε ιδιαίτερα. Είχαν μία κοινή διαδρομή στον ΣΚΑΪ, ενώ παλιότερα ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είχε βρεθεί στον Alpha και στο Mega.

Ζωή Κρονάκη και Τάσος Ιορδανίδης

Πρόσωπα με παρουσία σε ιδιωτικά projects που εντάχθηκαν στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια.

Χριστίνα Βίδου

Την πήραν από τον ΣΚΑΪ για να παρουσιάσει μαζί με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο τις «Συνδέσεις» και τελικά επέστρεψε εκεί από όπου έφυγε μετά από λίγα χρόνια.

Οι παλαιότερες «μεγάλες» μεταγραφές

Όλγα Τρέμη

Συνεργάστηκε με την ΕΡΤ μετά από πολλά χρόνια στο Mega.

Έλλη Στάη

Είχε επιστρέψει στην κρατική τηλεόραση μετά από μεγάλη διαδρομή σε Alpha, Mega, Star και Open.

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Είχε δεχθεί πρόταση για να αξιοποιηθεί στην ΕΡΤ μετά τη λήξη της εκπομπής του.

Από το 2019 η ΕΡΤ άρχισε να κάνει ένα πιο επιθετικό casting στα πρόσωπα της ιδιωτικής τηλεόρασης, στην προσπάθειά της να αποκτήσει πιο εμπορικά και αναγνωρίσιμα πρόσωπα., σε infotainment, πρωινά και late-night εκπομπές.