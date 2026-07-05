Ferrari Dodici Cilindri Manuale: Τεχνολογία ή Ψέμα;

Όλα γίνονται για τους «αγνούς» εκατομμυριούχους petrolheads. Αυτοί οι ρομαντικοί της αυτοκίνησης που ξενυχτούν κλαίγοντας πάνω από ένα κιβώτιο ταχυτήτων, ικετεύοντας για έναν λεβιέ και ένα πεντάλ συμπλέκτη, που θα πληρώσουν όσο-όσο. Η Ferrari άκουσε τις προσευχές τους; Ή αποφάσισε να διασκεδάσει εις βάρος τους με τον πιο ακριβό τρόπο;

Καλωσορίστε τη νέα Ferrari Dodici Cilindri Manuale, με ένα αυτόματα μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Η Ferrari αφαίρεσε τα paddles από το τιμόνι και έβαλε έναν λεβιέ και ένα τρίτο πεντάλ, που δεν συνδέονται με...κάτι. Κάτω από το πανέμορφο αμάξωμα κρύβεται ο γνωστός V12 των 6.5 λίτρων και το κλασικό 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT).

Θα είναι αυτόματο αλλά θα μιμείται τη μηχανική λειτουργεία

Οι μηχανικοί της Ferrari δεν κάθισαν να σχεδιάσουν ένα χειροκίνητο κιβώτιο. Γιατί να κουράζονται; Αντίθετα, δημιούργησαν ένα «Manuale by wire». Ο λεβιές κινείται σε ένα vintage χτένι 6 σχέσεων, αλλά στην πραγματικότητα στέλνει σήμα σε δύο αισθητήρες. Όσο για το πεντάλ του συμπλέκτη; Ένας απλός αισθητήρας θέσης είναι, με ένα ελατήριο και ένα μοχλό για να σου δίνει την ψευδαίσθηση της αντίστασης. Μιλάμε ίσως για την απόλυτη θεατρική παράσταση.

Ο πιο ακριβός προσομοιωτής… σβησίματος στον κόσμο

Εδώ όμως έρχεται το ιδιοφυές κομμάτι της ειρωνείας. Οι Ιταλοί προγραμματιστές είχαν κέφια: Αν αφήσεις απότομα τον «συμπλέκτη» στην εκκίνηση, το αυτοκίνητο σβήνει! Ναι, σβήνει επίτηδες, μέσω λογισμικού, για να νιώσεις την ντροπή του ερασιτέχνη.

Αν χάσεις τον συγχρονισμό στα κατεβάσματα, το κιβώτιο μιμείται τον ήχο της κακής αλλαγής ταχύτητας (σαν να μην χρησιμοποίησες τον συμπλέκτη).

Σου πουλάνε ένα supercar 819 ίππων που σε τιμωρεί επειδή οδηγείς άσχημα κάτι που... στην πραγματικότητα είναι αυτόματο. Η τεχνική heel-and-toe λειτουργεί κανονικά, το στροφόμετρο τερματίζει στις 9.500 σ.α.λ., και τα 0-100 χλμ/ώρα έρχονται σε 2.9 δευτερόλεπτα. Όλα αυτά, ενώ εσύ παλεύεις με τα φαντάσματα του software.

Για 1.499 «Ρομαντικούς»

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε 1.499 κομμάτια —ένας ιστορικός φόρος τιμής στον κυβισμό του πρώτου V12 της Ferrari το 1947. Τι αγοράζουν λοιπόν αυτοί οι εκλεκτοί πελάτες; Πραγματική, ανόθευτη οδήγηση ή τον πιο ακριβό προσομοιωτή σβησίματος κινητήρα στον πλανήτη;

Όπως και να έχει, το Maranello παραδίδει μαθήματα marketing: Πώς να πουλάς hardware του χθες με software του σήμερα, στην τιμή του αύριο.

Το θέατρο του παραλόγου (ή ένα trivia για την Dodici Cilindri Manuale)

1. Πόσο «ζυγίζει» η ψευδαίσθηση;

Ολόκληρος ο μηχανισμός του λεβιέ ταχυτήτων (ο οποίος είναι σκαλισμένος από συμπαγή μπλοκ αλουμινίου) μαζί με τους αισθητήρες και τα συστήματα που αναπαράγουν την αντίσταση της αλλαγής σχέσεων, ζυγίζει λιγότερο από 3,5 κιλά.

2. Που πήγε η 7η και 8η ταχύτητα;

Ενώ το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο DCT της Ferrari έχει 8 ταχύτητες, το vintage αλουμινένιο «χτένι» (canceletto) στην κονσόλα της Manuale έχει μόνο 6 θέσεις (συν την όπισθεν πάνω αριστερά). Για να φτάσει το αυτοκίνητο την τελική του ταχύτητα (πάνω από 340 χλμ/ώρα) ή για να κάνει το 0-100 σε 2,9 δευτερόλεπτα, ο οδηγός πρέπει απλώς να το γυρίσει σε Automatic mode, όπου το κιβώτιο χρησιμοποιεί κανονικά και τις 8 σχέσεις

3. Αλλαγή ταχύτητας χωρίς συμπλέκτη; Ξέχνα το!

Στα παλιά, αυθεντικά χειροκίνητα αυτοκίνητα, ένας έμπειρος οδηγός μπορούσε να αλλάξει ταχύτητα χωρίς συμπλέκτη συγχρονίζοντας τις στροφές (flat-shifting), ρισκάροντας βέβαια να «κουρέψει» το σασμάν. Στη 12Cilindri Manuale, το λογισμικό είναι αμείλικτο: Αν δεν πατήσεις το πεντάλ του συμπλέκτη, το σύστημα By-Wire απλώς αρνείται να αλλάξει σχέση.

4. 14 χρόνια αναμονής

Η 12Cilindri Manuale είναι το πρώτο αυτοκίνητο της Ferrari με πεντάλ συμπλέκτη μετά από 14 χρόνια hiatus (διακοπής). Η τελευταία Ferrari με τρίτο πεντάλ ήταν η California (V8), ενώ για να βρούμε χειροκίνητο V12 από το Maranello πρέπει να πάμε πίσω στην εμβληματική 599 GTB.

5. Ένας προσομοιωτής που δεν... «κρυώνει»

Οι μηχανικοί της Ferrari παραδέχτηκαν ότι το σύστημα By-Wire προσφέρει μια απόλυτα σταθερή και επαναλήψιμη αίσθηση. Ωστόσο, επέλεξαν να μην προσομοιώσουν την αίσθηση του «κρύου» λαδιού κατά την πρωινή εκκίνηση, καθώς κάτι τέτοιο θα πρόσθετε άσκοπη πολυπλοκότητα χωρίς ουσιαστικό όφελος στην οδήγηση.

6. Πόση δύναμη θέλει το αριστερό πόδι;

Αν και δεν υπάρχει φυσική σύνδεση με το κιβώτιο, το πεντάλ του συμπλέκτη δεν είναι «πούπουλο». Χάρη σε ένα ειδικό σύστημα από ελατήρια, ρουλεμάν και εκκεντροφόρους, απαιτεί 10 έως 15 κιλά πίεσης από το πόδι του οδηγού για να νιώθει ακριβώς όπως ένας παραδοσιακός συμπλέκτης V12 της Ferrari.

7. Ήχος σχεδιασμένος στο στούντιο

Η Ferrari δεν άφησε τίποτα στην τύχη: Ακόμα και ο μεταλλικός ήχος («κλακ-κλακ») που ακούγεται όταν ο λεβιέ περνάει μέσα από το αλουμινένιο χτένι, έχει μελετηθεί και ρυθμιστεί ακουστικά σε ειδικό εργαστήριο, ώστε να ακούγεται απόλυτα μηχανικός και αυθεντικός!

8. Τα «κρυφά» σχεδιαστικά μηνύματα (Tailor Made)

Τα 1.499 αυτοκίνητα περνάνε υποχρεωτικά από το τμήμα custom παραμετροποίησης Tailor Made της Ferrari. Εξωτερικά ξεχωρίζουν από ένα διακριτικό badge «Manuale» χαραγμένο με λέιζερ στα φτερά, καθώς και από μια λεπτή gessata (pinstripe) ρίγα στο μπροστινό splitter και την πίσω αεροτομή, η οποία αποτελεί άμεσο φόρο τιμής στη θρυλική 365 GTB4 Daytona.

Bonus Fact: Αν σκέφτεσαι να σπάσεις τον κουμπαρά σου, μάλλον άργησες.

Αν και η τιμή της είναι 50% ακριβότερη από την απλή αυτόματη 12Cilindri, η Ferrari επιβεβαίωσε ότι και τα 1.499 κομμάτια έχουν ήδη γίνει fully reserved (ξεπούλησαν) πριν καν ολοκληρωθεί η επίσημη παρουσίαση.