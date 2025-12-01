Financial Times: Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί το μοντέλο «πυραμίδας» στους μισθούς

Τεκτονικές αλλαγές στον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες, που εργαζόμαστε, εν τέλει και στο πόσο πληρωνόμαστε φαίνεται ότι φέρνει η εφαρμογή της τεχνητή νοημοσύνης. Μπορεί οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς κλάδους να είναι εργαλεία που διευκολύνουν την ροή της εργασίας, ωστόσο πέραν της απλοποίησης των διαδικασιών για πολλές εταιρείες εισάγει και έναν πειρασμό με μεγάλο οικονομικό όφελος, να «ψαλιδίσει» μισθούς και θέσεις εργασίας.

Οι Financial Times σε αποκλειστικό δημοσίευμά τους αποκαλύπτουν ότι οι μεγάλες εταιρείες συμβούλων (όπως οι McKinsey, Bain, Boston Consulting Group κ.ά.) προχωρούν σε πάγωμα ή μείωση των μισθών που προσφέρουν στους νεοπροσλαμβανόμενους, επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ανατρέπει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους.

Η είδηση προκαλεί σοκ καθώς φέρνει ραγδαίες ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας, κυρίως στον τρόπο ανέλιξης στελεχών στις εταιρείες συμβούλων, αλλά και στις αμοιβές. Αλλαγές που δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστες και τις υπόλοιπες βαθμίδες της ανεστραμμένης πυραμίδας των μισθών.

Το προσωπικό σε κάθε εταιρείες ακολουθεί τον κανόνα της πυραμίδας, από την κορυφή που είναι ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος, τα μέλη του ΔΣ και όσο κατεβαίνουμε στην ιεραρχία το προσωπικό -συνήθως- γίνεται πιο πολυάριθμο. Αντίθετα, οι μισθοί ακολουθούν το μοντέλο της ανεστραμμένης πυραμίδας. Όσο πιο χαμηλά είναι κάποιος στην ιεραρχία τόσο μικρότερος είναι ο μισθός του. Όσο όμως κάποιος ανέρχεται ιεραρχικά τόσο βλέπει τον τραπεζικό του λογαριασμό να «φουσκώνει».

Ποιους μισθούς «παγώνουν»

Σύμφωνα με τους Financial Times οι μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες προσαρμόζονται στα δεδομένα που δημιουργεί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη «παγώνοντας» τους μισθούς των νεαρών, χαμηλόμισθων αναλυτών—στη βάση της πυραμίδας. Ο ρόλος τους ήταν η εκτέλεση χρονοβόρων, αλλά λιγότερο απαιτητικών εργασιών, όπως η συλλογή δεδομένων και έρευνα (data gathering), η ανάλυση και επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων και η δημιουργία βασικών αναφορών και παρουσιάσεων (διαφανειών).

Αυτή η εργασία, που απαιτούσε πολλές ώρες αλλά όχι απαραίτητα εξειδικευμένη κρίση, επιβλεπόταν από μικρότερο αριθμό έμπειρων συμβούλων και κατέληγε στους εταίρους/διευθυντές στην κορυφή, οι οποίοι διαχειρίζονταν τους πελάτες και τις στρατηγικές αποφάσεις.

Η τεχνολογική ανατροπή από την AI

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τα εργαλεία αυτοματισμού αποτελούν πλέον άμεση απειλή για αυτό το μοντέλο. Τα συστήματα AI μπορούν να αυτοματοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας, της ανάλυσης δεδομένων και της σύνταξης βασικών αναφορών.

Ως αποτέλεσμα, μειώνεται δραστικά η ανάγκη για τον μεγάλο όγκο νεαρών αναλυτών που εκτελούσαν αυτές τις εργασίες. Καθώς η AI μπορεί να διεκπεραιώσει τις εργασίες της βάσης της πυραμίδας πιο γρήγορα και φθηνότερα, η αξία της εργασίας εισαγωγικού επιπέδου έχει μειωθεί.

Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα οι εταιρείες να παγώνουν τους αρχικούς μισθούς ή ακόμα και να μειώνουν τις προσλήψεις για τους νέους πτυχιούχους, σηματοδοτώντας ότι η τεχνολογική ανατροπή έχει άμεσο, αρνητικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες και την αμοιβή των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας συμβουλευτικής.

Δεν θα σταματήσει εδώ

Ωστόσο, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι στατική και πολλοί την χαρακτηρίζουν με ένα ντόμινο. Από την στιγμή που πέσει το «πλακάκι» των πολλών χαμηλόμισθων και χαμηλών προσόντων υπαλλήλων, μπορεί να έρθει η σειρά των συμβούλων και εταίρων. Μέχρι σήμερα όσοι είναι στα μεσαία κλιμάκια δικαιολογούν τις αποδοχές και τα προνόμιά τους στις ικανότητές τους να διαχειρίζονται μεγάλες ομάδες προσωπικού. Αν όμως η δουλειά αυτή γίνεται από την τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να φτάνει το αποτέλεσμα της έρευνας στα ανώτατα κλιμάκια χωρίς την ανάγκη «ενδιάμεσων» τότε οι σύμβουλοι θα πρέπει ήδη να αρχίσουν να ανησυχούν.