Φιντάν: Στην Άγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Ελλάδα-Επιμένει σε «τουρκική μειονότητα»

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε για άλλη μια φορά ο Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε επιτροπή για τον προϋπολογισμό της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, αναφέρθηκε στα μέτρα Οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Ελλάδα που έχουν αναβιώσει από το 2023 και άφησε ανοιχτό παράθυρο για τη σύσταση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας στην Άγκυρα το επόμενο χρονικό διάστημα.



Επιμονή στα περί «τουρκικής μειονότητας»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών πέρα από τη θετική ατζέντα, έφερε ξανά στο προσκήνιο θέμα «τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης», αλλά και «Τούρκων των Δωδεκανήσων», κάνοντας λόγο για άδικες πρακτικές και περιορισμούς εις βάρος τους.

«Από την άλλη πλευρά, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες κατά των περιορισμών και των άδικων πρακτικών όσον αφορά την εκπαίδευση, τη θρησκευτική ελευθερία και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα που αντιμετωπίζει η ‘Τουρκική’ Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι ομοεθνείς μας στα Δωδεκάνησα. Διατηρώντας τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη στάση μας που προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομοεθνών μας».

Παράλληλα ο επικεφαλής της Τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι η Τουρκία θέλει να δει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου θα είναι σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των μερών.

«Δύο κράτη η πιο ρεαλιστική λύση στην Κύπρο»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας την πάγια θέση της Άγκυρας τα τελευταία χρόνια για λύση δύο κρατών στο νησί, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο ρεαλιστική επιλογή.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας με όλες μας τις δυνάμεις για την εξεύρεση μιας δίκαιης, διαρκούς, βιώσιμης και ρεαλιστικής λύσης στο Κυπριακό, που αποτελεί εθνική μας υπόθεση. Διατυπώσαμε με σαφήνεια τις εποικοδομητικές και προσανατολισμένες προς το αποτέλεσμα προτάσεις μας στις άτυπες συνόδους διευρυμένης μορφής που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη τον Μάρτιο και στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο. Κατά την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό την οποία πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μας, ο Tufan Erhürman, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" τον Οκτώβριο, τόνισε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνάει από τη συνύπαρξη των δύο κρατών στο νησί. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, όπως και στο παρελθόν, τις προσπάθειές μας για την ειρήνη, ευημερία και ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού λαού, στο πλαίσιο των ιστορικών, νομικών και ανθρωπιστικών μας ευθυνών και σύμφωνα με τις πραγματικότητες του νησιού».