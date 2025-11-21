Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Το θαλάσσιο χωροταξικό βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στις σημερινές προκλητικές δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τονίζοντας ότι η διαδικασία έγινε με πλήρη νομιμότητα και απορρίπτοντας τις τουρκικές αντιδράσεις ως αβάσιμες.

Η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ξεκαθάρισε ότι η επικαιροποίηση του σχετικού χάρτη στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε:

-Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89 της ΕΕ.

-Με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

-Με γνώμονα τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας.

Δυνητικά όρια και μέση γραμμή

Το Υπουργείο υπογράμμισε ότι, σε περιοχές όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), ο ελληνικός σχεδιασμός αποτυπώνει τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με την αρχή της μέσης γραμμής.

Η Αθήνα τόνισε ότι οι θέσεις της επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Καταλήγοντας, το ΥΠΕΞ απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι «δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο».