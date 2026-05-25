Formula 1 2026 Grand Prix Καναδα: Νικητής ο Αντονέλι σε ένα αγώνα θρίλερ

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2026 πήρε μια δραματική τροπή στους δρόμους του Μόντρεαλ. Ο Κίμι Αντονέλι (Kimi Antonelli) ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στο Grand Prix του Καναδά, πετυχαίνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του.

Ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την εφιαλτική εγκατάλειψη του teammate του, Τζορτζ Ράσελ (George Russell), ο οποίος είδε τον αγώνα του να καταστρέφεται ενώ βρισκόταν στην πρωτοπορία. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Αντονέλι εδραίωσε τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας, ανοίγοντας τη διαφορά από τον Ράσελ στους 43 βαθμούς και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα τίτλου.

Η απόλυτη μάχη της Mercedes και το δράμα του Ράσελ

Το πρώτο μισό του αγώνα στην πίστα "Gilles Villeneuve" ήταν μια συγκλονιστική εσωτερική μονομαχία ανάμεσα στα δύο «ασημένια βέλη». Ο Ράσελ και ο Αντονέλι αντάλλασσαν την πρώτη θέση με επιθετικές προσπεράσεις που έκοβαν την ανάσα. Η ένταση κορυφώθηκε στον 24ο γύρο, όταν τα δύο μονοθέσια είχαν μια μικρή επαφή στο τελευταίο σικέιν. Ο Αντονέλι πέρασε προσωρινά, αλλά βγήκε εκτός πίστας, με αποτέλεσμα οι αγωνοδίκες να του ζητήσουν να επιστρέψει τη θέση στον teammate του. Κι ενώ ο Ράσελ οδηγούσε την κούρσα, η καταστροφή χτύπησε στον 30ό γύρο. O υβριδικός κινητήρας της Mercedes παρέδωσε το πνεύμα. Ο Βρετανός αναγκάστηκε να παρκάρει το μονοθέσιό του στη Στροφή 9. Βγαίνοντας από το κόκπιτ, η οργή του ήταν έκδηλη. Όχι μόνο έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη μετά την πρεμιέρα της Αυστραλίας, αλλά είδε και τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα να δέχονται βαρύ πλήγμα.

Το στρατηγικό «Βατερλό» της McLaren

Αν για τη Mercedes η μέρα ήταν γλυκόπικρη, για τη McLaren ήταν ένα απόλυτο καταστροφικό απόγευμα. Όλα ξεκίνησαν από μια λανθασμένη επιλογή ρίσκου: Να εκκινήσουν με ενδιάμεσα ελαστικά (intermediates) σε μια πίστα που είχε απλώς λίγη υγρασία. Λόγω προβλήματος στο μονοθέσιο του Άρβιντ Λίντμπλαντ (Arvid Lindblad) της Racing Bulls, το grid χρειάστηκε να κάνει δύο επιπλέον γύρους σχηματισμού. Ήδη από εκείνη τη στιγμή, ο Όσκαρ Πιάστρι (Oscar Piastri) εξέφρασε τις αμφιβολίες του στον ασύρματο. Αν και ο Λάντο Νόρις (Lando Norris) κατάφερε να στρίψει προσωρινά πρώτος στην εκκίνηση, η πίστα στέγνωσε αμέσως, δείχνοντας την λάθος επιλογή ελαστικών. Και οι δύο οδηγοί της McLaren αναγκάστηκαν να μπουν άρον-άρον στα pits για σλικ γόμες, πέφτοντας στις τελευταίες θέσεις. Τα νεύρα έφεραν και λάθη: Ο Πιάστρι συγκρούστηκε με τη Williams του Άλεξ Άλμπον (Alex Albon) στη φουρκέτα, στέλνοντας τον Άλμπον σε εγκατάλειψη και τον ίδιο στα pits για νέα εμπρός πτέρυγα, δεχόμενος παράλληλα ποινή 10 δευτερολέπτων. Η μέρα του Νόρις τελείωσε ακόμα χειρότερα, καθώς εγκατέλειψε στον 40ό γύρο με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC) που ακολούθησε έδωσε την ευκαιρία στους πρωτοπόρους να αλλάξουν από μαλακή (soft) σε μέση (medium) γόμα, μετατρέποντας τον αγώνα σε ένα εύκολο "one-stop", αφού η αναμενόμενη βροχή δεν ήρθε ποτέ.

Χάμιλτον και Φερστάπεν στο βάθρο

Με τις McLaren εκτός κάδρου, ο Μαξ Φερστάπεν (Max Verstappen), που είχε εκκινήσει 5ος , ανέβηκε στη δεύτερη θέση, περίπου 9 δευτερόλεπτα πίσω από τον απλησίαστο Αντονέλι. Ωστόσο, ο Ολλανδός της Red Bull έπρεπε να κοιτάζει τους καθρέφτες του, όπου πλησίαζε απειλητικά η Ferrari του Λιούις Χάμιλτον (Lewis Hamilton).

Στην αρχή του 62ου γύρου, ο Χάμιλτον έκανε μια εξαιρετική κίνηση στη Στροφή 1, προσπέρασε τον Φερστάπεν και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, τερματίζοντας 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Αντονέλι.

Μάχες επιβίωσης και ποινές για το "Top 5"

Πιο πίσω, είχαμε άλλη μια μονομαχία Ferrari εναντίον Red Bull για την 4η θέση, ανάμεσα στον Σαρλ Λεκλέρ (Charles Leclerc) και τον νεαρό Ισαάκ Χατζάρ (Isack Hadjar). Ο Χατζάρ τιμωρήθηκε αρχικά με 10 δευτερόλεπτα γιατί άλλαζε γραμμές («ζιγκ-ζαγκ») στην ευθεία, φλερτάροντας με ατύχημα σε υψηλή ταχύτητα.

Ο Λεκλέρ πέρασε τελικά 4ος, παρά το γεγονός ότι είχε ένα τρομακτικό γλίστρημα (tank-slapper) βγαίνοντας από το τελευταίο σικέιν. Ο Χατζάρ, αν και εξέτισε την ποινή του υπό το VSC, δέχτηκε στη συνέχεια και ποινή "stop-and-go" γιατί αγνόησε τις κίτρινες σημαίες. Παρόλα αυτά, κατάφερε να κρατήσει την 5η θέση λόγω της τεράστιας διαφοράς που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στους πρώτους πέντε και το grid της midfield.

Οι κερδισμένοι της μεσαίας… τάξης

Στη μάχη των «υπολοίπων», η Alpine πανηγύρισε ξανά. Ο Φράνκο Κολαπίντο (Franco Colapinto) κατέκτησε την 6η θέση, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του. Πίσω του τερμάτισε ο Λίαμ Λόουσον (Liam Lawson) με Racing Bulls, ενώ ο Πιερ Γκασλί (Pierre Gasly) συμπλήρωσε την εξαιρετική μέρα της Alpine τερματίζοντας 8ος , ανακάμπτοντας από ένα εφιαλτικό τριήμερο. Την πρώτη δεκάδα και τους τελευταίους βαθμούς της ημέρας συμπλήρωσαν ο Κάρλος Σάινθ (Carlos Sainz) με Williams και ο Όλιβερ Μπέρμαν (Oliver Bearman) με Haas. Εκτός βαθμών έμεινε ο Πιάστρι στην 11η θέση, μαζί με τα δύο μονοθέσια της Audi. Συνολικά, έξι αυτοκίνητα δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία. Εκτός από τους Λίντμπλαντ, Άλμπον, Ράσελ και Νόρις, ο Φερνάντο Αλόνσο (Fernando Alonso) εγκατέλειψε λόγω προβλήματος με το κάθισμά του στην Aston Martin, ενώ ο Σέρχιο Πέρες (Sergio Perez) της Cadillac είχε μια τρομακτική κατάρρευση της εμπρός δεξιάς ανάρτησης, καταφέρνοντας ευτυχώς να κυλήσει με ασφάλεια μέχρι το pitlane. Η δράση της Formula 1 μεταφέρεται τώρα στην Ευρώπη, καθώς σε δύο εβδομάδες οι οδηγοί θα αναμετρηθούν στους στενούς δρόμους του Μόντε Κάρλο για το θρυλικό GP του Μονακό.

Τα Highlights του αγώνα (Με μια ματιά)

• Τέταρτη σερί νίκη: Ο Κίμι Αντονέλι κυριάρχησε στον Καναδά και αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα στους 43 βαθμούς.

• Δράμα για Ράσελ: Εγκατέλειψε από την 1η θέση στον 30ό γύρο λόγω βλάβης στο κινητήρα.

• Στρατηγικό λάθος της McLaren: Η επιλογή των ενδιάμεσων ελαστικών στην εκκίνηση κατέστρεψε τον αγώνα των Νόρις και Πιάστρι, με τον πρώτο να εγκαταλείπει τελικά από κιβώτιο.

• Προσπέραση για το βάθρο: Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε τη 2η θέση με μια εντυπωσιακή προσπέραση στον Μαξ Φερστάπεν (3ος ) στον 62ο γύρο.

• Ρεκόρ καριέρας: Εξαιρετική 6η θέση για τον Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine.

• 6 Εγκαταλείψεις: Ράσελ, Νόρις, Άλμπον, Λίντμπλαντ, Αλόνσο (πρόβλημα στο κάθισμα) και Πέρες (αστοχία ανάρτησης) δεν τερμάτισαν.