Formula 1 2026 Grand Prix Καναδά: Ο Ράσελ ξεκινά από την pole position

Την πρώτη σειρά της εκκίνησης.... κλέιδωσαν οι οδηγοί της Mercedes. Ο Τζορτζ Ράσελ ξεκινά από την pole position, με τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι να ξεκινά δίπλα του. Αν ο Τότο Βόλφ δεν δώσει οδηγίες τότε οι δύο θα παλέψουν πολύ σκληρά στα πρώτα μέτρα.

Από την δεύτερη σειρά είναι οι δύο της McLaren Νόρις (ξεκινά 3ος) και Πιάστρι (ξεκινά 4ος), που θα επιτεθούν ενώ η τρίτη σειρά της εκκίνησης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τους Χάμιλτον (ξεκινά 5ος) και Φερστάπεν (ξεκινά 6ος) να είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν ένα λάθος των... νέων

Πίσω τους κλέινουν την π΄ρωτη δεκάδα οι Χατζγιάρ, Λεκλέρκ, Λίντμπλάντ και Κολαπίντο.

