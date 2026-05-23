Formula 1 2026 Grand Prix Καναδά: Η Mercedes «φλέγεται» και η Haas εκρήγνυται στα paddock

Το Grand Prix του Καναδά δεν χρειάστηκε να περιμένει τον μεγάλο κυριακάτικο αγώνα για να πάρει φωτιά. Η αγωνιστική δράση, η αδρεναλίνη και τα νεύρα χτύπησαν κόκκινο ήδη από το Σάββατο, με την πίστα του Μόντρεαλ να μετατρέπεται σε ένα εκρηκτικό σκηνικό, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Από τη μία πλευρά, ένας απρόσμενος εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε στη Mercedes κατά τη διάρκεια του αγώνα Sprint, και από την άλλη, οι έντονες φήμες στα paddock ανάγκασαν τη Haas σε ένα πρωτοφανές, οργισμένο ξέσπασμα.

Εμφύλιος στη Mercedes: Ράσελ εναντίον Αντονέλι με το καλημέρα

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης του sprint, η πρώτη κιόλας στροφή της θρυλικής πίστας «Ζιλ Βιλνέβ» έγινε το θέατρο μιας σκληρής μάχης. Ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος είχε το πλεονέκτημα να εκκινεί από την πρώτη θέση, χρειάστηκε να επιστρατεύσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να κρατήσει τα ηνία. Ο νεαρός και φιλόδοξος teammate του, ο Κίμι Αντονέλι, του επιτέθηκε, αποφασισμένος να αποδείξει την αξία του και να πάρει την πρωτιά. Τα δύο μονοθέσια ήρθαν σε επαφή, με τους δύο οδηγούς να «ακουμπούν» επικίνδυνα τις ρόδες τους σε μια οριακή κίνηση.

Ο Αντονέλι, φανερά εκνευρισμένος από τη σκληρή αμυντική στάση του Ράσελ που τον ανάγκασε να βγει προσωρινά εκτός πίστας, ξέσπασε αμέσως. Η αντίδρασή του μέσω της ενδοεπικοινωνίας ήταν άμεση και γεμάτη οργή: «Αν είναι να οδηγούμε έτσι, καλό είναι να το ξέρουμε!», φώναξε έξαλλος προς το box της ομάδας του, ζητώντας εμμέσως εξηγήσεις για τους κανόνες εμπλοκής μεταξύ τους. Η απάντηση όμως που έλαβε από το pit wall δεν ήταν καθόλου υποστηρικτική. Ο ισχυρός άνδρας της Mercedes, ο Τότο Βολφ, παρενέβη προσωπικά με έναν απόλυτο, ψυχρό και αυστηρό τρόπο, κόβοντας αμέσως τον αέρα του νεαρού οδηγού από την Μπολόνια: «Δεν συζητάμε τέτοια θέματα από την ενδοεπικοινωνίας», του ξεκαθάρισε κοφτά, επιβάλλοντας απόλυτη σιωπή και αναγκάζοντάς τον να συγκεντρωθεί αποκλειστικά στην οδήγηση και την πίστα.

"That was very naughty!" 📻



The Mercedes duo brawl for the lead in the Canada Sprint 😱#F1Sprint #CanadianGP — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Η χαμένη δεύτερη θέση και τα ασταμάτητα νεύρα του Αντονέλι

Παρά την άμεση παρέμβαση του Τότο Βολφ, ο Αντονέλι παρέμεινε εξαιρετικά νευρικός και επηρεασμένος σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια του Sprint. Η ψυχολογία του είχε κλονιστεί, κάτι που φάνηκε καθαρά στους επόμενους γύρους. Προς το τέλος του αγώνα, ο νεαρός Ιταλός προσπάθησε να επιτεθεί και να προσπεράσει τη McLaren του Λάντο Νόρις, ο οποίος βρισκόταν στη δεύτερη θέση.

Ωστόσο, το ρίσκο που πήρε σε εκείνο το σημείο ήταν υπερβολικό για τα δεδομένα του αγώνα. Το μονοθέσιό του πάτησε πάνω στο γρασίδι, έχασε την πρόσφυση και την τροχιά του, με αποτέλεσμα να περιοριστεί οριστικά στην τρίτη θέση του βάθρου. Ο Τζορτζ Ράσελ διατήρησε την πρωτοπορία με ψυχραιμία μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας τη νίκη, με τον Νόρις να τερματίζει δεύτερος.

Έκρηξη στη Haas

Τη στιγμή, που η Mercedes προσπαθούσε να διαχειριστεί τις εσωτερικές της ισορροπίες, στα paddock της Haas η ατμόσφαιρα ήταν εξίσου ηλεκτρισμένη, αλλά για διαφορετικό λόγο. Οι έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν μετά το Grand Prix του Μαϊάμι, οι οποίες ήθελαν τον Εστεμπάν Οκόν να βρίσκεται σε πλήρη ρήξη με τον Team Principal, Αγιάο Κομάτσου, και να αποχωρεί πρόωρα από την ομάδα, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των διοικούντων.

Ο Οκόν ήταν ο πρώτος που διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια, χαρακτηρίζοντάς τα «ανυπόστατα». Μάλιστα, ειρωνεύτηκε την αξιοπιστία των δημοσιευμάτων, σημειώνοντας χαμογελώντας ότι σε ένα από τα άρθρα αποκαλούσαν τον Κομάτσου "Ρίγιο" αντί για Αγιάο. «Η σχέση μου με τον Αγιάο παραμένει εξαιρετική και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξα να υπογράψω στη Haas», ξεκαθάρισε ο Γάλλος.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Αγιάο Κομάτσου ξέσπασε με ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας τις φήμες ως «απόλυτη ανοησία» (absolute bullshit). Ο Ιάπωνας εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται ειδήσεις χωρίς καμία διασταύρωση, μετατρέποντας μια απλή εικασία σε μείζον θέμα. Παρά το γεγονός ότι η χαμηλή συγκομιδή του Οκόν (1 βαθμός έναντι 17 του Όλιβερ Μπέρμαν) δίνει τροφή για σχόλια, η Haas ξεκαθάρισε από το Μόντρεαλ ότι δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό ζήτημα και καμία πρόωρη αποδέσμευση στο τραπέζι.