Formula 1 2026: Ο Χάμιλτον ζει το όνειρο του GTA Vice City και του Miami Vice

Μετά το Grand Prix του Μαϊάμι, ο Λιούις Χάμιλτον αποθεώνει την πόλη οδηγώντας ένα Scarab powerboat και μια εμβληματική Testarossa.

Το Μαϊάμι ανέκαθεν είχε μια δική του, ξεχωριστή αισθητική. Φοίνικες, νέον φώτα, ηλιοβασιλέματα που βάφουν τον ουρανό ροζ και μια διάχυτη αίσθηση από τα '80s. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο grid της Formula 1, που ξέρει πώς να απορροφά αυτή την κουλτούρα και να τη μετατρέπει σε απόλυτο lifestyle statement, αυτός είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Μετά από ένα έντονο αγωνιστικό τριήμερο στο Grand Prix του Μαϊάμι, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αποφάσισε να χαρίσει στους ακολούθους του στα social media κάτι πραγματικά μοναδικό: ένα κινηματογραφικό βίντεο-υπερπαραγωγή με τίτλο "Vice City Run".

Το βίντεο δεν είναι απλώς ένα ακόμα lifestyle reel. Είναι μια ξεκάθαρη, γεμάτη νοσταλγία ωδή στη θρυλική τηλεοπτική σειρά Miami Vice του 1984, αλλά κυρίως στο εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto: Vice City.

Από το τιμόνι του ταχύπλοου, στην «αμαρτωλή» Ferrari

Το σκηνικό στήνεται αμέσως με έντονη γραμματοσειρά σε αποχρώσεις του μπλε και του ροζ. Το βίντεο ξεκινά με τον Βρετανό σταρ να βρίσκεται στο τιμόνι ενός σκάφους Wellcraft Scarab — του ίδιου ακριβώς τύπου powerboat που οδηγούσε ο Sonny Crockett στην τηλεόραση και που έχουμε «κλέψει» αμέτρητες φορές στις ψηφιακές αναζητήσεις μας στην Vice City.



Φορώντας ένα κομψό σταυρωτό λευκό κοστούμι, ροζ πουκάμισο και aviation γυαλιά (μόδα το 80 και το 90), ο Λιούις Χάμιλτον μοιάζει να έχει βγει από το casting της σειράς. Περπατά σε ένα ηλιόλουστο γκαράζ, μπαίνει σε μια εκτυφλωτικά λευκή Ferrari Testarossa και γυρίζει το κλειδί. Η συνέχεια; Ένα βίαιο, γεμάτο καπνό drift καθώς βγαίνει από το πάρκινγκ, δίνοντας το σύνθημα για όσα θα ακολουθήσουν.

Λεπτομέρειες που συναρπάζουν

Για τους φανατικούς της F1 και των αυτοκινήτων, η επιλογή του οχήματος κρύβει απίστευτες λεπτομέρειες. Στο σύμπαν του GTA, το πιο περιζήτητο σπορ αυτοκίνητο είναι το Cheetah, το οποίο η Rockstar σχεδίασε βασιζόμενη ακριβώς στη σιλουέτα της Testarossa.

Οι πιο παρατηρητικοί θα προσέξουν ότι πρόκειται για μια μεταγενέστερη έκδοση του ιταλικού supercar, καθώς διαθέτει διπλούς καθρέφτες και ζάντες με πέντε μπουλόνια, αντί για την πιο σπάνια, αρχική έκδοση με τον μονό καθρέφτη (monospecchio). Ωστόσο, ο ήχος παραμένει ανόθευτος. Ο θρυλικός flat-12 (επίπεδος 12κύλινδρος) κινητήρας των 4,9 λίτρων «ουρλιάζει» στους δρόμους, με τον Χάμιλτον να δαμάζει με μαεστρία τους 390 ίππους του αναλογικού αυτού θηρίου, χωρίς τα σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα.

Όταν το Μαϊάμι «ντύνεται» με Νέον και Rap

Το μοντάζ και την κινηματογράφιση επιμελήθηκε ο ταλαντούχος σκηνοθέτης και βιντεογράφος Καμ Μπέβερλι (Cam Beverly) —γνωστός για το δυναμικό, γεμάτο ενέργεια storytelling του και τα εντυπωσιακά του πλάνα στον χώρο των σπορ και του αυτοκινήτου— κόβει την ανάσα. Επιθετικές γωνίες λήψης, γρήγορες εναλλαγές και μια νυχτερινή σεκάνς στην Ocean Drive, όπου τα νέον φώτα των art deco ξενοδοχείων του South Beach καθρεφτίζονται στο αμάξωμα της Ferrari. Αντί για τα κλασικά synths των '80s, ο Χάμιλτον επέλεξε ένα gangsta rap κομμάτι των N.W.A., δίνοντας μια σύγχρονη, «ατίθαση» πινελιά στο concept.

Το short video έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες likes και χιλιάδες σχόλια. Μπορεί το αγωνιστικό τριήμερο να μην πήγε βάσει σχεδίου, για τη Ferrari, καθώς οι αναβαθμίσεις δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα κόντρα σε οδηγούς όπως ο Μαξ Φερστάπεν ή ο Λάντο Νόρις, αλλά ο οδηγός της Scuderia απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί παραμένει ο απόλυτος showman εκτός πίστας. Έζησε το Μαϊάμι ακριβώς όπως του αξίζει!