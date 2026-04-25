Φωτιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο – Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου στην πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Μεταξουργείο.



Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για εγκλωβισμένα άτομα.



Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Σωνιέρου, από το ύψος της Μαιζώνος.