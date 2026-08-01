Φωτιά στη Βοιωτία: Τεράστια η καταστροφή - Στάχτη 50.000 στρέμματα γης, δείτε χάρτη

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές της μεγάλης φωτιάς που συνεχίζει να καίει για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο στη Βοιωτία, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια οικολογική καταστροφή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 40.000 έως 50.000 στρέμματα έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες, με το μέτωπο να εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές καταστροφές.

Την έκταση της καταστροφής ανέδειξε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιαννάρος, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου έχει αφήσει πίσω της ένα πρωτοφανές αποτύπωμα.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40.000-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.