Φωτιά στον Βοτανικό - Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα.
Φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Άννης στον Βοτανικό Αττικής η οποία τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9 μμ.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.