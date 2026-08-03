Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Βοτανικός

Φωτιά στον Βοτανικό - Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Φωτό αρχείου, Intime
Φωτό αρχείου, Intime
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Φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Άννης στον Βοτανικό Αττικής η οποία τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9 μμ.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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