Πώς θα γίνετε εθελοντής πυροσβέστης - Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη. Η αίτηση κατατίθεται στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δείτε ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις και ποια έγγραφα απαιτούνται.

Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας – Διάκριση

Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά εξειδικεύονται στο άρθρο 16 του N. 4029/ 2011 (Α΄ 245).

Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο (2) κατηγορίες προσωπικού:

μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και

οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων -μηχανημάτων.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση για την εκπαιδευτική σειρά κάθε έτους έως 30η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ της υπ’ αριθ. 40942 οικ. Φ. 109.1/17-07-2026 Απόφασης κ. Αρχηγού Π.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 4722/31-07-2026), η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

- Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

- Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

- Φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων).

- Έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.

- Ειδικότερα, για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και

ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα θα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας [παρ. 1 του άρθρο 9 του ν. 4027/2011 (Α΄233)], που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

- Για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων: (α) παθολόγου, (β) καρδιολόγου και (γ) ψυχιάτρου, είτε από Δημόσιους Φορείς είτε από ιδιώτη ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. Στην Ιατρική Γνωμάτευση αναγράφεται υποχρεωτικά η ομάδα αίματος του υποψηφίου. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών - χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων μετά την απόκτηση της εθελοντικής τους ιδιότητας, ισχύουν, επιπλέον, οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/ 2011 και του Π.Δ. 62/2018 (Α΄121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προκειμένου να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού - χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα κατάταξης.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

αα) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος,

ββ) δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης,

γγ) δεν έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστη Δασικών Επιχειρήσεων και δδ) δεν έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων επί Θητεία.

Παύση, αφαίρεση, αναστολή και δυνατότητα επανάκτησης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη

Θέματα σχετικά με την παύση, αφαίρεση, αναστολή και δυνατότητα επανάκτησης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη περιγράφονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 40942 οικ. Φ. 109.1/17-07-2026 Απόφασης κ. Αρχηγού Π.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 4722/31-07-2026),.

Αίτηση υποψήφιου εθελοντή πυροσβέστη

Οι υποψήφιοι, για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη, υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική έντυπη αίτηση για την εκπαιδευτική σειρά κάθε έτους έως 30η Σεπτεμβρίου. Το έντυπο τη αίτησης είναι διαθέσιμο ως υπόδειγμα στο Παράρτημα Α΄ της υπ’ αριθ. 40942 οικ. Φ. 109.1/17-07-2026 Απόφασης κ. Αρχηγού Π.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 4722/31-07-2026).

Πατώντας ΕΔΩ αναζητήστε την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή σας, επιλέγοντας αρχικά την Περιφέρεια που ανήκετε «Επιλογή Περιφέρειας» και στη συνέχεια την πλησιέστερη σε εσάς Πυροσβεστική Υπηρεσία «Επιλογή Υπηρεσίας».